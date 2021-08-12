В пятницу, 13 июля в подконтрольных Украине регионах Донбасса развернутся масштабные плановые учения СБУ, в рамках которых отработают противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Тренировочные мероприятия продлятся в течение месяца и будут проходить в условиях максимально приближенным к реальным. Предусмотрено применение огнестрельного оружия и бронетехники, предупреждают в спецслужбе.

"СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении.

Также местных жителей просят во время передвижения по улицам носить при себе документы - паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства",- добавили в СБУ.

Напомним, что во вторник, 10 августа, на некоторых въездах в столицу бойцы Национальной гвардии Украины развернули блокпосты. К боевому дежурству привлекли личный состав НГУ, кинологов и бронетехнику. Такие действия были связаны с учениями по территориальной обороне, которые начались в столице днем ранее, 9 августа.

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