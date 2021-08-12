Президент Польши Анжей Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы", который пройдет в Киеве 23 августа, за день до Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Польши.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в Саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 августа, на первом саммите Крымской платформы планируется обсудить планы возвращения аннексированного Крыма в состав Украины. В саммите примут участие представители 37 стран, среди которых - Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция, Турция и другие. США будет представлять министр транспорта и первый открытый гей в истории американского правительства Питер Буттиджич. Также на саммит приедет На мероприятие приедет глава МИД ФРГ Хайко Маас. В ходе саммита запланированы не только официальны обсуждения, но и выступление украинской певицы Джамалы.

Для чего нужна "Крымская платформа" и на что повлияет ее создание подробно анализировала "Страна".

При этом в России к "Крымской платформе" относятся резко негативно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже назвал ее "шабашем", где Запад будет "пестовать украинский неонацизм.