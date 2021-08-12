Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 - будет остановлен общественный транспорт и отменены все массовые мероприятия. Только за последние сутки в Грузии выявлено 5128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (более половины из них - в Тбилиси), сообщает "Рустави-2".

Дополнительные ограничения вводятся с субботы, 14 августа, и будут действовать три недели - до 4 сентября. В частности, полностью останавливается городской транспорт. Это ограничение не распространяется на междугородние маршруты.

Также на три недели прекращается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований. Закрываются и детские развлекательные центры.

Бары и рестораны сократят свою работу на час и будут закрываться в 23:00.

Госучреждениям и частным предприятиям рекомендовано максимально переводить сотрудников на удаленную работу.

Координационный совет обсудит рекомендацию Национального центра по контролю за заболеваниями о том, чтобы с сентября вакцинированным против Covid-19 был разрешен доступ в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты.

С начала пандемии в Грузии выявлено 466 326 случаев Covid-19.

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