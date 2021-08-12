В Харькове изготовили новый украинский танк "Оплот". Его отправят на парад в честь 30-летия
В Харькове на "Заводе имени Малышева" изготовили танк "Оплот", который 24 августа поучаствует в торжественном параде по случаю Дня Независимости.
Об этом со ссылкой на пресс-службу харьковского завода пишет "Укринформ".
Новый "Оплот" уже полностью подготовлен к участию в торжествах по случаю 30-летия независимости нашей страны, скоро его отправят в столицу.
Заказчиком танка выступил государственный концерн "Укрспецэкспорт". После парада планируется привлекать его к презентациям для потенциальных заказчиков, во время которых будут демонстрироваться боевые возможности "Оплота".
Напомним, ранее мы писали о том, что в параде ко Дню независимости примут участие новые бронеавтомобили. Речь об автомобилях "Козак-2", 12 таких машин поступили недавно на вооружение 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского.
Кроме того, "Страна" рассказывала, что в День независимости в Украине пройдут три мероприятия при участии ВСУ, в них примут участие 5 тысяч военных.
Также мы сообщали о том, как Зеленский менял свой взгляд на военные парады в центре Киева.