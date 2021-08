После лесных пожаров в Турции, которые бушевали в курортных Бодруме, Анталии и Мармарисе, северные регионы страны накрыло наводнение и оползни. По состоянию на 12 августа известно как минимум о 9 погибших. В регионах развернули спасательные операции, людей эвакуируют.

Собрали последние новости из Турции, а также фото и видео из пострадавших районов.

Сильные ливни накрыли Черноморское побережье страны в среду, 11 августа. Осадки вызвали подтопления, сильные потоки смывали все на своем пути, включая автомобили. Больше всего пострадали районы Синоп и Бартын, подтоплены провинции Карабюк и Кастамон. Под водой оказались первые этажи зданий и даже автозаправочная станция.

ABC News публикует кадры, как большая вода смыла десятки автомобилей с улицы, оставив их владельцев пережидать непогоду на крыше автозаправочной станции.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.



Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA