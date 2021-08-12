Север Турции пострадал от мощных наводнений. Фото: Daily Sabah/IHA
Север Турции пострадал от мощных наводнений. Фото: Daily Sabah/IHA

После лесных пожаров в Турции, которые бушевали в курортных БодрумеАнталии и Мармарисе, северные регионы страны накрыло наводнение и оползни. По состоянию на 12 августа известно как минимум о 9 погибших. В регионах развернули спасательные операции, людей эвакуируют.

Собрали последние новости из Турции, а также фото и видео из пострадавших районов.

Сильные ливни накрыли Черноморское побережье страны в среду, 11 августа. Осадки вызвали подтопления, сильные потоки смывали все на своем пути, включая автомобили. Больше всего пострадали районы Синоп и Бартын, подтоплены провинции Карабюк и Кастамон. Под водой оказались первые этажи зданий и даже автозаправочная станция.

ABC News публикует кадры, как большая вода смыла десятки автомобилей с улицы, оставив их владельцев пережидать непогоду на крыше автозаправочной станции. 

В провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, быстрая вода также сносила автомобили.

Наводнение в Турции, провинция Синоп, фото Hürriyet Daily News

Там была эвакуирована государственная больница, а рабочие на одной из фабрик оказались в ловушке из-за наводнения. Около 19 жителей, застрявших в своих домах из-за паводковых вод, эвакуировали двумя вертолетами.

Кроме того, спасатели эвакуировали деревню Авдуллу с населением в 70 человек.

Наводнение в Турции, фото Daily Sabah

85-летняя жительница из Бартына Арифе Юнал, дом которой разрушила стихия, числится пропавшей без вести. Ее унесло потоком воды.

Наводнение в Турции разрушает инфраструктуру Черноморского региона

Из-за разрушения моста в этой же провинции пострадали 13 человек - они получили различные ранения. 

Большие разрушения фиксируют в Улусском районе, где обрушилась часть дороги, которая соединяла провинцию с Карабюком. 20 человек оказались в ловушке в собственных домах, дорогу к ним расчищали бульдозерами. Машины пробирались через паводковые воды, чтобы спасти людей.

Разрушение моста в Бартыне, фото Daily Sabah

Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в десятках деревень Улусского района наблюдались перебои с электричеством.

Наводнение в Турции, фото Daily Sabah

Обрушенная в Бартыне дорога

На местах развернули поисково-спасательные бригады.

В соцсетях публикуют фото последствий наводнения.

Наводнения в Турции

Наводнения стали причиной гибели 6 человек. Фото: twitter.com/CP24

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил журналистам, что первые сообщения о разрушениях от наводнения и оказавшихся в ловушке людях начали поступать около 03:00 утра.

"Мы спасли людей, застрявших в своих домах у русел рек. Наши бригады также спасали людей, оказавшихся в машинах", - рассказал он. По словам чиновника, в районе много разрушенных мостов, дорог в деревни, обрушений домов.

Наводнение в Турции, фото Daily Sabah

Паводковые воды уже повредили сельскохозяйственные поля во многих северных провинциях. В результате оползня была перекрыта дорога, соединяющая центр Кастамону с районом Инеболу. Губернатор Кастамону Авни Чакыр сообщил журналистам, что ручей Аздавай вышел из берегов. Он призвал местных жителей не покидать дома без необходимости.

В Кастамону и Синопе из-за наводнений были развернуты вертолета типа АС-532, принадлежащих ВВС. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Наводнение в Кастамону, фото Daily Sabah

Автомобили, застрявшие в Кастамону

Издание Hurriyet Daily News по состоянию на 12 августа пишет о 9 погибших от наводнений. Все они проживали в провинции Кастамону, двое из них стали жертвами оползня в районе Чатальзайтин.

Фото: Hürriyet Daily News

Угроза наводнения и оползней может распространиться на другие провинции. В эпицентре событий могут находиться Токат, Эрзинджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону, Бартын и даже Стамбул.

Министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум выразил надежду, что спасатели найдут пропавшую женщину и сказал, что работа по оценке ущерба от наводнения будет завершена позже.

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