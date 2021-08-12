После лесных пожаров в Турции, которые бушевали в курортных Бодруме, Анталии и Мармарисе, северные регионы страны накрыло наводнение и оползни. По состоянию на 12 августа известно как минимум о 9 погибших. В регионах развернули спасательные операции, людей эвакуируют.

Собрали последние новости из Турции, а также фото и видео из пострадавших районов.

Сильные ливни накрыли Черноморское побережье страны в среду, 11 августа. Осадки вызвали подтопления, сильные потоки смывали все на своем пути, включая автомобили. Больше всего пострадали районы Синоп и Бартын, подтоплены провинции Карабюк и Кастамон. Под водой оказались первые этажи зданий и даже автозаправочная станция.

ABC News публикует кадры, как большая вода смыла десятки автомобилей с улицы, оставив их владельцев пережидать непогоду на крыше автозаправочной станции.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.



Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA — ABC News (@ABC) August 12, 2021

В провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, быстрая вода также сносила автомобили.

Там была эвакуирована государственная больница, а рабочие на одной из фабрик оказались в ловушке из-за наводнения. Около 19 жителей, застрявших в своих домах из-за паводковых вод, эвакуировали двумя вертолетами.

Heavy rain has triggered severe floods and mudslides in northern Turkey, leaving at least one woman missing and others injured.



Watch more videos from Sky News: https://t.co/bLVtq46Aub pic.twitter.com/No2aGe9PNM — Sky News (@SkyNews) August 12, 2021

Кроме того, спасатели эвакуировали деревню Авдуллу с населением в 70 человек.

85-летняя жительница из Бартына Арифе Юнал, дом которой разрушила стихия, числится пропавшей без вести. Ее унесло потоком воды.

Из-за разрушения моста в этой же провинции пострадали 13 человек - они получили различные ранения.

Большие разрушения фиксируют в Улусском районе, где обрушилась часть дороги, которая соединяла провинцию с Карабюком. 20 человек оказались в ловушке в собственных домах, дорогу к ним расчищали бульдозерами. Машины пробирались через паводковые воды, чтобы спасти людей.

Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в десятках деревень Улусского района наблюдались перебои с электричеством.

Обрушенная в Бартыне дорога

На местах развернули поисково-спасательные бригады.

В соцсетях публикуют фото последствий наводнения.

Наводнения стали причиной гибели 6 человек. Фото: twitter.com/CP24

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил журналистам, что первые сообщения о разрушениях от наводнения и оказавшихся в ловушке людях начали поступать около 03:00 утра.

"Мы спасли людей, застрявших в своих домах у русел рек. Наши бригады также спасали людей, оказавшихся в машинах", - рассказал он. По словам чиновника, в районе много разрушенных мостов, дорог в деревни, обрушений домов.

Паводковые воды уже повредили сельскохозяйственные поля во многих северных провинциях. В результате оползня была перекрыта дорога, соединяющая центр Кастамону с районом Инеболу. Губернатор Кастамону Авни Чакыр сообщил журналистам, что ручей Аздавай вышел из берегов. Он призвал местных жителей не покидать дома без необходимости.

В Кастамону и Синопе из-за наводнений были развернуты вертолета типа АС-532, принадлежащих ВВС. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Автомобили, застрявшие в Кастамону

Издание Hurriyet Daily News по состоянию на 12 августа пишет о 9 погибших от наводнений. Все они проживали в провинции Кастамону, двое из них стали жертвами оползня в районе Чатальзайтин.

Фото: Hürriyet Daily News

Угроза наводнения и оползней может распространиться на другие провинции. В эпицентре событий могут находиться Токат, Эрзинджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону, Бартын и даже Стамбул.

Министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум выразил надежду, что спасатели найдут пропавшую женщину и сказал, что работа по оценке ущерба от наводнения будет завершена позже.