В Украине могут запустить серийное производство беспилотников. Проект строительства научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) готовит всемирно известный турецкий производитель - компания Baykar.

Об этом сообщила заместитель гендиректора по инвестициям Наталья Озден на Международном оборонном инвестиционном форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Проект предусматривает 100%-е инвестиции Baykar. Предполагается открыть центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создать производственные мощности для сборки беспилотников и цеха техобслуживания и ремонта.

Но при этом представитель компании высказалась о необходимости дискуссии о стимулах поддержки инвесторов в Украине.

"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы - о поддержке проектов со значительными инвестициями, об индустриальных парках. Но они еще не работают, мы ожидаем механизмы их реализации, и если эти проекты сравнивать, то мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет намного больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах", - сказала Озден, напомнив, что закон об инвестнянях предусматривает до 30% помощи от государства.

Также представитель турецкой компании объяснила, что при выборе страны иностранный инвестор сравнивает условия и возможности несколько стран и выбирает лучшие стимулы.

По ее словам, Baykar выступает за создание дорожной карты, которая привлечет инвестиции турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины. Также компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", - резюмировала Озден.

Известно, что компания Baykar создана более 30 лет назад. Сейчас она является всемирно известным производителем беспилотников, экспортирующим продукцию в 8 стран мира.

Напомним, турецкая компания Baykar Makina, известная своими "Байрактарами", в производстве беспилотных летательных аппаратов использует украинские двигатели. Сейчас их применяют на беспилотниках нового поколения Akinci, в дальнейшем планируют устанавливать на всю продукцию компании.

На днях по поручению военного руководства Украины бригада сотрудников Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, провела испытания беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.

Как писала "Страна", осенью 2018 года Украина и Турция подписали соглашение о приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В марте 2019 года первые из них были переданы Вооруженным силам Украины.