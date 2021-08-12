Экс-министру транспорта Николая Рудьковскому, которого подозревают по делу о похищении и пытках "слуги народа" Олега Семинского, его процессуальный руководитель разрешил поехать в Вену для прохождения обследований и лечения.

Однако 11 августа ряд СМИ написал о том, что экс-министр находится в Монако. Также об этом сообщил и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. По его информации, Рудьковский, которому позволили полететь на лечение в Австрию, вместо этого находился в отеле в Монако.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на слова представителя Офиса Генерального прокурора, сейчас информация о пребывании Лещенко в Монако проверяется. При этом экс-министру действительно разрешили покинуть Украину, но только для посещения Австрии.

"30 июля 2021 года подозреваемый обратился к процессуальному руководителю в уголовном производстве с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в город Вену Республики Австрия в период с 5 по 21 августа 2021 года. Необходимость выезда он мотивировал наличием хронических болезней и рекомендациями врачей о прохождении им обследования и курса лечения за рубежом и отсутствием в Украине необходимого медицинского оборудования и специалистов", - рассказали в Офисе генпрокурора.

После рассмотрения ходатайства Рудьковскому дали разрешения выехать в Вену для получения медицинской помощи. После появления в СМИ информации о его пребывании в Монако Офис генпрокурора начал проверку этой информации. Если она подтвердится, Рудьковскому, могут ужесточить меру пресечения.

При этом сам экс-министр написал на своей странице в Facebook, что из-за распространенном в СМИ обвинении он вынужден вернуться из Вены в Украину.

"Неужели кто-то действительно может верить, что вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны?" - недоумевает Рудьковский.

Напомним, 3 марта бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту "Борисполь" лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках Олега Семинского в 2012 году, а также в вымогательстве 200 млн долларов от его родных. Это дело расследовалось еще с 2012 года.

В конце июня суд постановил взять его под стражу без права залога, однако в июле Рудьковскому смягчили меру пресечения до ночного домашнего ареста.