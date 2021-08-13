Назван признак, который указывает на приближение смерти у представительниц прекрасной половины. В том числе ранней кончины. Исследование проводилось на протяжении трех десятилетий в Дании и Швеции.

Специалисты указывают, что возрастное изменение у женщин - уменьшение роста - напрямую связано с увеличением риска смерти. Есть даже конкретика, от каких именно заболеваний - от сердечно-сосудистых.

Ученые взяли группу дам, когда им было от 30 до 60 лет, и измерили рост. Спустя 10 лет к ним опять пришли с сантиметром и повторили процедуру.

Выяснилось, что в среднем за указанный период участница опыта стала ниже на 0,8 сантиметра. Одни не потеряли в росте, а другие - около 14 сантиметров.

В течении последующих двух десятилетий научные сотрудники отследили причины смерти женщин. Из двух с половиной тысяч участниц из жизни ушли около шестисот. Из них 157 - от заболеваний сердца и сосудов.

Исследователи сделали вывод: один сантиметр потерянного роста увеличивал риск смерти 14-21%. В случае, когда женщины теряли в росте более двух сантиметров, показатели вырастали до 74-80%.

Авторы научной работы призвали взрослых женщин следить за ростом. Ученые считают, это поможет заблаговременно выявить обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

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