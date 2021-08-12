У людей, которые сделали прививку от коронавируса мРНК-препаратами - Pfizer и Moderna - обнаружились новые побочные эффекты, которые касаются почек и аллергии. Их уже изучают в Евросоюзе.

Об этом сообщает Reuters.

На три новых побочных эффекта на сегодня пожаловалось небольшое количество привитых пациентов. После прививки вакцинами Pfizer и Moderna у них проявились ломерулонефрит, нефротический синдром и многоформная эритема.

Эритема - это аллергическая реакция, которая проявляется как сыпь и покраснение, возникающие в результате прилива крови к капиллярам. Гломерулонефрит - заболевание почек, которое возникает из-за воспаления их клубочковой ткани почек. Нефротический синдром - также заболевание почек, из-за которого происходит сильная потеря белка с мочой.

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам изучит всю имеющуюся информацию, чтобы установить, являются ли эти случаи возникновением побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna.

Напомним, в июле Johnson & Johnson предупредила о редком побочном эффекте после прививки ее вакциной от коронавируса. Речь о неврологическом расстройстве - синдроме Гийена-Барре.

Также мы писали о том, какие в целом есть побочные эффекты у вакцины Pfizer и кому ее нельзя колоть.