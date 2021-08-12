На следующей неделе в Украину ненадолго вернется аномальная жара до +35. Жаркий воздух придет из Африки.

Разбирались, какой будет погода на следующей неделе и сохранится ли жара до Дня Независимости.

Жара придет с понедельника

До конца этой недели в Украине будут держаться комфортные +24...+29. В большинстве регионов будет солнечно, но не жарко.

А вот с понедельника, 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения, когда термометры покажут до +30...+35 днем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

С 16 августа в Украину начнет заходить жара из Африки. Фото: facebook.com/tala.didenko

По прогнозу Укргидрометцентра, 16 августа в Украине переменная облачность без осадков.

В Киеве днем обещают до +31...+33.

На западе и севере (Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Сумы) днем до +28...+32.

Жарче всего будет на востоке и юге. В Харькове, Запорожье, Донецке, Херсоне, Николаеве воздух раскалится до +32...+34.

Прогноз погоды 16 августа

Во вторник, 17 августа, жара не будет сдаваться, но на западе пройдут грозовые дожди - в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Дневная температура там будет +28...+31.

В Киеве в следующий вторник днем до +31...+33.

На юге и востоке жара до +32... +34.

Прогноз погоды 17 августа

По данным Gismeteo, в некоторых регионах жара начнет понемногу идти на убыль со среды, 18 августа.

Так, во Львове с 18 по 20 августа дневная температура будет +20...+23.

В Киеве среда будет еще жаркой +32, а в четверг-пятницу обещают уже +24...+25 днем и осадки. В Житомире в четверг-пятницу на следующей неделе с +32 похолодает до +22...+25.

А вот в Херсоне, Запорожье, Харькове до конца недели будет +31...+32. В Харькове обещают +34 и в пятницу, 20 августа.

Прогноз погоды на выходные ко Дню Независимости

В этом году на День Независимости будет четыре выходных подряд с 21 по 24 августа включительно.

В Киеве 21, 22 и 23 августа синоптики обещают +25...+26, без осадков. 24 августа возможен дождь, температура снизится до +22.

Погода в Киеве. Прогноз Sinoptik.ua

Во Львове +21 временами грозовые дожди

Погода во Львове. Прогноз Sinoptik.ua

В Одессе в субботу-воскресенье 21 и 22 августа обещают солнце +28...+29. А вот 23 и 24 августа может пойти дождь, температура снизится до +25...+26.

Погода в Одессе. Прогноз Sinoptik.ua

В Харькове суббота 21 августа еще покажет температуру выше +30, без осадков. 22 и 23 августа станет немного прохладнее +27...+28. На День Независимости прогнозируют +25 и грозу.

Погода в Харькове. Прогноз Sinoptik.ua