Глава Крыма Сергей Аксенов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его воспоминания о поедании рапанов на полуострове, который, по мнению президента, никогда не станет русским.

Аксенов в ходе прямой линии на местном ТВ заявил, что крымчане не будут посылать рапаны президенту Украины и предложил позаботиться об этом тем из окружения Зеленского, у кого есть бизнес в Крыму.

"Перебьется", - сказал Аксенов.

Также он напомнил Владимиру Зеленскому о его квартире на полуострове.

"Я думал, у него тут есть товарищи, которые ему пересылают (рапаны - Ред.), у многих из них есть в российском Крыму свой бизнес, а у Зеленского есть в Крыму квартира. Возможно, как убежище, если ему придется бежать из Украины, но предупреждаю, что мы его выдадим", - заявил Аксенов.

Напомним, недавно в своем русскоязычном интервью Владимир Зеленский говорил, что Крым у него вызывает ассоциации с рапанами.

"Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - вкусные. Когда кушаешь рапаны ищешь, где песочек. Потому, что в детстве было так - на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю", - рассказал президент Украины и выразил уверенность, что Крым "не будет русским никогда".

Также Владимир Зеленский назвал делом времени возвращение Украине неподконтрольных территорий.

Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму затопило трассу Симферополь - Ялта, в сети пишут о прорыве дамбы, власти опровергают.

Также мы сообщали, что Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, где Запад будет "пестовать украинский неонацизм".

