Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему главе правления "Диамантбанка" из-за растраты в особо крупных размерах в интересах третьих лиц чужого имущества

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Как сообщается, подозреваемый помогал с оформлением кредитов под залог имущественных прав. Эти права, как позже оказалось, были фиктивными и не соответствовали размерам кредита.

Когда выплаты по кредитному договору прекратились, банк обратился в суд для взыскания средств, штрафов и других платежей.

Суд вынес решение в пользу банка, но банк при содействии указанного председателя правления, принял решение о безнадежности этого кредита.

Сумма невыплаченных в результате махинации платежей и штрафов составила более 20 миллионов гривен - сообщили в прокуратуре.

Вопрос о мере пресечения еще решается, расследование продолжается.

В прокуратуре сообщают, что в 2017 году начат процесс ликвидации "Диамантбанка" и введена временная администрация.

Одной из причин отнесения банка к неплатежеспособным и начала процедуры банкростства стала неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

В прокуратуре считают, что причина сложившейся тогда ситуации в заключении невыгодных сделок на рискованных условиях.

Как писала "Страна", в 2016 году суд арестовал двух бывших руководителей Диамантбанка

С возможностью внесения залога был арестован экс-председатель правления "Диамантбанка" Александр Рыбалкин и бывший вице-президент финучреждения Сергей Василишин.

В апреле 2017 года Глава правления "Диамантбанка" рассказал о причинах его проблем

Глава правления Олег Ходачук сделал официальное заявление, после того, как НБУ ввел временную администрацию в финучреждение.

В июне 2017 года НБУ решил ликвидировать "Диамантбанк"