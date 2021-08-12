Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Крым является частью Союзного государства Российской Федерации и Беларуси.

Об этом Лавров сказал в комментарии для СМИ в четверг, 12 августа.

Журналист сказал министру, что у некоторых крымчан есть обида на РФ из-за того, что не все крупные компании и банки появились на полуострове и попросил прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что готов начать поставлять продукцию в Крым, но после того, как российский статус полуострова признает каждый российский олигарх.

В ответ на это Лавров напомним, что в 1999 году Россия и Беларусь заключила договор о Союзном государстве, соответственно которому, территория этого государства - это территория Беларуси и России.

"По нашему законодательству Республика Крым - это, естественное, территория РФ и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, Лукашенко заявил о готовности поставлять продукцию в Крым и даже слетать на аннексированный полуостров, но через Россию. После такого заявления МИД Украины вызвал посла республики.