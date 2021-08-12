Мовный омбудсмен Тарас Креминь считает, что во всех регионах у руководителей органов власти должны быть профильные заместители, которые будут следить за исполнением закона об украинизации.

Об этом Креминь заявил в эфире канала "Рада".

Сейчас, по словам уполномоченного по защите госязыка Кремня, уже готовы письма, адресованные главам горсоветов и городов областного подчинения, о том, что в каждой области должны быть профильные заместители, которые бы отвечали за применение языкового закона.

По словам мовного омбудсмена, глава украинского правительства Денис Шмыгаль уже дал поручение назначить таких заместителей и министрам. Они должны будут следить за украинизацией отдельных сфер: например, образования, спорта, медицины, правоохранительной деятельности и т.п. В частности, такие заместители будут следить за языком, на котором ведутся документооборот и информационная деятельность.

Напомним, ранее мовный омбудсмен Тарас Креминь призвал всех противников закона об украинизации уезжать из страны.

Кроме того, мы писали о том, что языковой омбудсмен Креминь оказался бывшим представителем Януковича на президентских выборах.