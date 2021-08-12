Апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который отправил обвиняемого во взяточничестве экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест, апелляционная палата рассмотрит в понедельник, 16 августа. Заседание назначено на 9:30.

"В связи с тем, что по неизвестным причинам на сайте Высшего антикоррупционного суда веб-портала "Судебная власть Украины" не отображается полная информация о перечне дел, назначенных к апелляционному рассмотрению… сообщаем, что 16.08.2021 в 9:30 состоится рассмотрение дела №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника подозреваемого Чауса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, решение о домашнем аресте Чауса оспаривает Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая настаивает на заключении под стражу.

Тем временем адвокат Чауса, Ростислав Кравец подтвердил "Стране", что защита экс-судьи уже подала апелляцию на решение ВАКС по мере пресечения для Чауса: "Мы подали апелляцию сразу после САП", – уточнил Кравец.

Он добавил, что адвокаты сейчас готовят дополнение к апелляции, так как после появления текста решения суда у защиты Чауса появились новые основания для того, чтобы обжаловать меру пресечения.

"Основной пункт апелляции, пока мы не видели текста решения суда, строится на том, что в суде отсутствовали документы, подтверждающие окончание сроков досудебного расследования. Поэтому у суда вообще не было оснований избирать Чаусу меру пресечения. Остальные аргументы в самой апелляции мы не указывали, так как не было решения суда. Мы сейчас еще готовим дополнение к апелляции и в ближайшее время его подадим. Оснований для обжалования – около шести", - сказал Кравец, однако до подачи заявления в суд раскрывать подробности отказался.

Но добавил, что адвокаты настаивают на том, чтобы решение по мере пресечения для Николая Чауса было отменено полностью.

"Чтобы его не держали ни под домашним арестом, ни в СИЗО, так как оснований для избрания меры пресечения для Чауса у ВАКС вообще нет и не было", - резюмировал Кравец.

Также он добавил, что хочет, чтобы заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, дело Николая Чауса касается событий пятилетней давности, когда 9 августа 2016 года его уличили в получении взятки в $150 тысяч в обмен на вынесение "нужного" судебного решения. После этого Чаус несколько лет скрывался в Молдове. Весной 2021 года экс-судья был похищен неизвестными в Кишиневе.

Около четырех месяцев судью разыскивали, ткм временем он несколько раз записывал и публиковал видеообращения, не раскрывая своего местонахождения. В итоге судья 30 июля объявился в селе под Винницей.

После нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец. Также адвокат Чауса заявил, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо".