Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров положительно относится к тому, что символами России за границей считают балалайку водку и медведя.

Об этом он рассказал в ходе своего выступления на форуме "Таврида", трансляцию которого ведет RT в четверг, 12 августа.

"Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни идет, никакого ни тайного совещания в Российской империи, ни решения Политбюро ЦК КПСС ( высший партийный орган СССР - Ред.) не было", - заявил Лавров.

По его словам, то что на Россию смотрят как на страну балалайки и водки, является признаками веселья и хорошего отношения к жизни. А медведь символизирует бережное отношение России к природе.

"И мне кажется, это гораздо лучше, чем те ассоциации, которые вызывает у многих людей такой символ США, как индейцы, например. Их судьба несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране!" - резюмировал глава МИД РФ.

Ранее во время своего выступления Лавров прокомментировал саммит "Крымской платформы", который состоится в августе в Киеве. Российский министр назвал его "шабашем".