Нацсовет снова проверит "Интер". Теперь - из-за показа "Места встречи изменить нельзя" и "Д'артаньяна"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в период с 30 августа по 10 сентября снова проверит "Интер". Регулятор заявил, что на украинском телеканале транслируют фильмы с участием артистов из РФ, которые внесены в перечень лиц, создающих "угрозу национальной безопасности страны".
Об этом говорится на сайте Нацсовета в четверг, 12 августа.
В частности, нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа, когда в эфире телеканала показывали следующие фильмы:
- "Место встречи изменить нельзя" при участии покойного известного российского режиссера Станислава Говорухина.
- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского, которого внесли в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности;
- "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева, которые также внесены в этот список;
- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова (аналогичная ситуация со списком);
- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной, которая также находится в "черном списке".
Регулятор заявил, что "Интер" должен направить до 2 сентября документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения.
В Нацсовете также напомнили, что согласно Закону Украины "О телевидении и радиовещании", не допускается трансляция фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, участников которых является лицо, внесенных в перечень создают угрозу национальной безопасности лиц.
Напомним, это уже третья проверка, назначенная телеканалу летом текущего года.
16 июля Нацсовет назначил проверку телеканала "Интер" из-за показа "Карнавала", "Пираты ХХ века", "Любовь и голуби", и других советских фильмов.
30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил две внеплановые невыездные проверки: для телеканала "ДОМ", который показал карту России вместе с Крымом и для телеканала "Интер", по той же причине, что и сейчас.
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