Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в период с 30 августа по 10 сентября снова проверит "Интер". Регулятор заявил, что на украинском телеканале транслируют фильмы с участием артистов из РФ, которые внесены в перечень лиц, создающих "угрозу национальной безопасности страны".

Об этом говорится на сайте Нацсовета в четверг, 12 августа.

В частности, нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа, когда в эфире телеканала показывали следующие фильмы:

Регулятор заявил, что "Интер" должен направить до 2 сентября документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения.

В Нацсовете также напомнили, что согласно Закону Украины "О телевидении и радиовещании", не допускается трансляция фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, участников которых является лицо, внесенных в перечень создают угрозу национальной безопасности лиц.

Напомним, это уже третья проверка, назначенная телеканалу летом текущего года.

16 июля Нацсовет назначил проверку телеканала "Интер" из-за показа "Карнавала", "Пираты ХХ века", "Любовь и голуби", и других советских фильмов.

30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил две внеплановые невыездные проверки: для телеканала "ДОМ", который показал карту России вместе с Крымом и для телеканала "Интер", по той же причине, что и сейчас.

Также мы рассказывали, что в Нацсовете раскритиковали телеканалы за несоблюдение языкового закона.