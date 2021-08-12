В Афганистане, где после вывода армии США талибы контролируют уже более половины территории страны, официальная власть может пасть уже через несколько месяцев. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, основываясь на оценках Центрального разведывательного управления.

"Поскольку все, что происходит в Афганистане, - это результат двадцатилетнего пребывания США, полагаемся на оценки ЦРУ", - оценил ситуацию Лавров.

Напомним, США и их партнеры по НАТО начали выводить военный контингента из Афганистана в мае 2021 года. Планировали, что операция завершится к 11 сентября 2021 года. Но как оказалось, процесс проходит гораздо быстрее.

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций.

Из-за стремительного продвижения талибов правительственные войска зачастую оставляют поле боле, а мирные жители вынуждены покидать свои жилища и ехать в Кабул - столицу страны, которая пока находится в безопасности. Впрочем, международные эксперты полагают, что это вскоре может измениться.

При этом в Госдепе не считают, что победа Талибана в Афганистане уже предопределена. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск, а власти Афганистана должны сражаться за себя сами.