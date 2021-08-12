Дал СБУ недостоверные данные. Обнародована официальная причина увольнения замгенпрокурора Мамедова
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов предоставлял СБУ недостоверные данные. Поэтому кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб Офиса генерального прокурора нашла основание для его увольнения. Ранее сообщалось, что Венедиктова уволила Мамедова с формулировкой о ненадлежащем исполнении обязанностей
Решение Кадровой комиссии опубликовано на сайте Офиса генерального прокурора Украины
Как сообщается, 2 июля кадровой комиссии поступило обращение начальника Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора Яновича, который в заявлении обозначен как заявитель.
Указанный Янович хотел получить от комиссии заключение о наличии основания для увольнения прокурора Мамедова, который в данном решении обозначен как "ОСОБА_1".
В связи с этим комиссия приняла решение об открытии дисциплинарного производства.
Также в комиссии напомнили, что Закон о гостайне распространяется и на прокуратуру. А должность, которую занимает Мамедов, требует обязательного оформления допуска к государственной тайне.
Комиссия обнаружила нарушения требований закона. Как утверждается, прокурор допустил нарушение требования п.1 ч.2 ст.23 Закона, а именно, предоставил в СБУ при сообщении об оформлении допуска к гостайне недостоверные сведения о себе.
Допущенные нарушения оценили как "имеющие очевидный характер", и поэтому СБУ приняла решение об отказе в предоставлении Мамедову допуска к гостайне по форме 2.
Также комиссия подтвердила, что у Мамедова, как зама генпрокурора, осуществляющего деятельность, связанную с государственной тайной, доступа к гостайне действительно нет.
Таким образом, комиссия пришла к выводу, что основания для увольнения Мамедова есть. Других важных обстоятельств, как сообщается, установлено не было.
В решении говорится, что комиссия установила наличие основания для увольнения Мамедова с должности замгенпрокурора.
Напомним, генеральный прокурор в июне забрала у Мамедова руководство "департаментом войны", объяснив это необходимостью "обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора". А позже СБУ закрыла для Мамедова доступ к государственной тайне.
Как писала "Страна", в Офисе президента до этого требовали от Мамедова уволиться из Офиса генпрокурора. Причиной тому стали подозрения, что он вместе со своим другом, экс-главой ОП Андреем Богданом раскручивал скандал по "вагнеровцам" против действующего главы ОП Ермака и президента Владимира Зеленского. Мамедов делать этого не стал, и тогда против него началась кампания в СМИ, а Венедиктова урезала его полномочия.
Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 августа уволила своего заместителя Гюндуза Мамедова с формулировкой о том, что он не исполнял свои обязанности надлежащим образом.