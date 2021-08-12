Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов предоставлял СБУ недостоверные данные. Поэтому кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб Офиса генерального прокурора нашла основание для его увольнения. Ранее сообщалось, что Венедиктова уволила Мамедова с формулировкой о ненадлежащем исполнении обязанностей

Решение Кадровой комиссии опубликовано на сайте Офиса генерального прокурора Украины

Как сообщается, 2 июля кадровой комиссии поступило обращение начальника Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора Яновича, который в заявлении обозначен как заявитель.

Указанный Янович хотел получить от комиссии заключение о наличии основания для увольнения прокурора Мамедова, который в данном решении обозначен как "ОСОБА_1".

В связи с этим комиссия приняла решение об открытии дисциплинарного производства.

Также в комиссии напомнили, что Закон о гостайне распространяется и на прокуратуру. А должность, которую занимает Мамедов, требует обязательного оформления допуска к государственной тайне.

Комиссия обнаружила нарушения требований закона. Как утверждается, прокурор допустил нарушение требования п.1 ч.2 ст.23 Закона, а именно, предоставил в СБУ при сообщении об оформлении допуска к гостайне недостоверные сведения о себе.

Допущенные нарушения оценили как "имеющие очевидный характер", и поэтому СБУ приняла решение об отказе в предоставлении Мамедову допуска к гостайне по форме 2.

Также комиссия подтвердила, что у Мамедова, как зама генпрокурора, осуществляющего деятельность, связанную с государственной тайной, доступа к гостайне действительно нет.

Таким образом, комиссия пришла к выводу, что основания для увольнения Мамедова есть. Других важных обстоятельств, как сообщается, установлено не было.

В решении говорится, что комиссия установила наличие основания для увольнения Мамедова с должности замгенпрокурора.

Напомним, генеральный прокурор в июне забрала у Мамедова руководство "департаментом войны", объяснив это необходимостью "обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора". А позже СБУ закрыла для Мамедова доступ к государственной тайне.

Как писала "Страна", в Офисе президента до этого требовали от Мамедова уволиться из Офиса генпрокурора. Причиной тому стали подозрения, что он вместе со своим другом, экс-главой ОП Андреем Богданом раскручивал скандал по "вагнеровцам" против действующего главы ОП Ермака и президента Владимира Зеленского. Мамедов делать этого не стал, и тогда против него началась кампания в СМИ, а Венедиктова урезала его полномочия.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 августа уволила своего заместителя Гюндуза Мамедова с формулировкой о том, что он не исполнял свои обязанности надлежащим образом.