В главном католическом храме Австрии открыли пункт вакцинации. Прививки делают под аккомпанемент органа
В Австрии центр вакцинации от коронавируса открыли в главном католическом храме - соборе святого Стефана, который считается символом Вены.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Прививки в храме делают под аккомпанемент органа. Работающие в этом пункте вакцинации врачи заявили о беспрецедентном количестве желающих сделать прививку: за всего три часа работы они успели уколоть пятьдесят человек. Еще двадцать австрийцев ждут своей очереди.
Отметим, что в Австрии в рамках прививочной кампании населения от коронавируса на данный момент используют четыре разные вакцины. Речь о препаратах производства компаний BioNTech/ Pfizer, Oxford/ AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. По состоянию на 11 августа полный курс вакцинации завершили 4 926 407 человек, это 54,35% населения.
Напомним, в начале августа пункт вакцинации от коронавируса открыли в киевском аэропорту "Жуляны".
Также мы писали о том, что прививки недавно начали делать в одном из ТРЦ украинской столицы.
При этом один из первых центров массовой вакцинации в нашей стране стал функционировать на стадионе в Одессе.