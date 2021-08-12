В Австрии центр вакцинации от коронавируса открыли в главном католическом храме - соборе святого Стефана, который считается символом Вены.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Прививки в храме делают под аккомпанемент органа. Работающие в этом пункте вакцинации врачи заявили о беспрецедентном количестве желающих сделать прививку: за всего три часа работы они успели уколоть пятьдесят человек. Еще двадцать австрийцев ждут своей очереди.

Отметим, что в Австрии в рамках прививочной кампании населения от коронавируса на данный момент используют четыре разные вакцины. Речь о препаратах производства компаний BioNTech/ Pfizer, Oxford/ AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. По состоянию на 11 августа полный курс вакцинации завершили 4 926 407 человек, это 54,35% населения.

Напомним, в начале августа пункт вакцинации от коронавируса открыли в киевском аэропорту "Жуляны".

Также мы писали о том, что прививки недавно начали делать в одном из ТРЦ украинской столицы.

При этом один из первых центров массовой вакцинации в нашей стране стал функционировать на стадионе в Одессе.