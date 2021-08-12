Экс-журналист, бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко с начала года задекларировал 2,82 гривень гонорара. Из них 145 726 гривен он получил от компании Google Ireland Limited.

Об этом свидетельствуют данные декларации Лещенко.

Согласно информации в документе, 31 июля Лещенко получил 145 726 гривен гонорара от Google Ireland Limited и 2,31 млн гривен от "Укрзализныци".

Напомним, Сергей Лещенко был назначен в наблюдательный совет зимой 2019 года и уже в первый месяц своей работы получил зарплату больше 100 тысяч гривен. Однако в феврале 2021 года Лещенко получил почти 700 тысяч грн зарплаты. При этом доход Лещенко получает не только от "Укразализныци", например в апреле 2020 года он получил 323 011 грн от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp.

В июне Лещенко рассказал, что истекает его срок контракта и он покидает свой пост в набсовете. Однако потом ему продлили контракт. Но только на три месяца.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года Лещенко не смог ответить на элементарные вопросы о железной дороге.