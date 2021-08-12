Глава МИД России Сергей Лавров назвал "шабашем" запланированный на 23 августа саммит "Крымская платформа", который пройдет в Киеве и соберет участников из десятков стран мира.

Об этом он заявил во время выступления в арт-кластере "Таврида", передает РИА Новости.

"Вот через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - заявил Лавров.

Напомним, накануне Дня независимости участники саммита "Крымская платформа" планируют обсудить пути возвращения аннексированного Россией полуострова в состав Украины. На данный момент украинские власти сообщают о присутствии представителей 37 стран на этом мероприятии. Среди них Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция, Турция и другие.

"Страна" публиковала план предстоящего саммита, который откроет выступление Джамалы.

В МИД Украины недавно сообщили о том, что Киев хотел бы ежегодно проводить мероприятие в форме "Крымской платформы", однако такого ресурса нет, поэтому формат могут предложить Организации объединенных наций.





