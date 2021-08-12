В украинском курортном поселке Кирилловке (Запорожская область) отдыхающие не только проводят время на пляжах Азовского моря, но и развлекаются в местных ночных клубах. Конкурсы в развлекательных заведениях курорта проводят довольно оригинальные - например, пары с подачи ведущего имитировали на сцене секс, на кону конкурса стоял приз - бутылка водки.

Соответствующее видео распространилось по интернету.

На кадрах видно сцену и слышен подбадривающий голос ведущего: "Он уже готов! Ну, девчонки!" На сцене попарно танцуют мужчины и женщины, но кроме танцевальных движений они имитируют половой акт. На некоторых девушках надето только нижнее белье, кто-то и вовсе топлес, а один парень даже снял трусы.

Напомним, недавно в сети появилось видео того, как сотрудница российского секс-шопа отбилась от грабителя резиновым фаллоимитатором. Мужчина испугался и начал убегать от нее.

Также мы рассказывали, как украинец разместил фото члена на сайте секс-знакомств. Однако вместо желающих познакомится девушек на снимок среагировали правоохранители - они пришли в его дом с обыском, где обнаружили наркотические вещества.