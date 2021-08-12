Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который занял эту должность прошлым летом, получил более 685 тысяч гривен зарплаты за июль.

Об этом свидетельствуют данные в декларациях Шевченко, обнародованных в едином реестре.

Кирилл Шевченко в конце июля получил два платежа от НБУ. 23-го числа - 242 921 гривну, 30-го - 442 415 гривен. В декларациях о существенном изменении финансового положения руководитель финансового регулятора указал, что эти суммы являются заработной платой на основном месте его работы. Таким образом, всего Шевченко получил 685 336 грн за июль. В июне его зарплата составила 598 099 грн.

Отметим, что до июля 2020 года Кирилл Шевченко был главой правления "Укргазбанка". Согласно данным из его декларации, на этой должности за 2019 год он получил 14,5 млн грн, а это около 1,2 млн грн в месяц. Таким образом, в июле 2021-го его зарплата была почти в два раза меньше.

Напомним, мовный омбудсмен Креминь заработал в июле почти 90 тысяч грн, и это в 1,5 раза больше, чем зарплата Шмыгаля.

Также мы писали о том, что член набсовета "Укрзализныци" Олег Журавлев за июль заработал 332 тысячи грн и купил машину за 1,2 млн.