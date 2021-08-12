Украинцам обещают скидки на электроэнергию. Мы уже писали, что 11 августа Кабмин принял постановление, по которому с 1 октября тариф для тех, кто потребляет до 250 киловатт, снизится с сегодняшних 1,68 гривен за киловатт до 1,44 гривен за киловатт. Если потребление больше, тариф останется прежним - 1,68 гривны.

Чтобы обеспечить такую скидку для людей, вводится новая модель ПСО - "доплачивать" будут операторы распределительных сетей (облэнерго). Причем изначально эти затраты планировалось списывать с RAB-тарифов - денег, которые аккумулируются на ремонты и модернизацию сетей. Но после того как операторы начали пугать рынок коллапсом - массовыми сбоями в сетях и аварийными отключения электричества, модель пересмотрели.

Облэнерго будут дороже покупать "технологическую электроэнергию" - ту, которая идет на компенсацию потерь в сетях.

Что, как отметил исполнительный директор профильного объединения "Умные электросети Украины" Александр Баранюк, в итоге это приведет к росту тарифа на распределение для небытовых потребителей. То есть, платить за электроэнергию дороже станет бизнес, что чревато ростом цены на товары и услуги.

Разбирались, как будет работать новая схема на рынке электроэнергии.

1,44 гривны за киловатт: как изменится платежка и надолго ли скидки

ПСО, по которому электричество для людей по льготным ценам отпускали "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", должны были отменить еще весной этого года, а ценники сделать полностью рыночными. Но уже несколько раз это решение откладывали. Между тем обсуждалось несколько сценариев пересмотра тарифов для населения, о которых мы уже подробно писали. В частности, был вариант снижения цены до 90 копеек для тех, кто потребляет мало, и повышения - для "неэкономных". Новые ценники могли вырасти до 2,3-3,5 гривны за киловатт и даже больше.

Но в итоге власти придумали новую схему.

11 августа Кабмин принял постановление о новой модели ПСО на рынке электроэнергии. Самого документа в повестке дня не было, и на данный момент он не опубликован.

Но основные пункты известны.

Главный - снижение тарифа на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 киловатт с 1,68 гривны до 1,44 гривны.

Формально "скидка" не такая большая. Скажем, если сейчас за 250 киловатт нужно платить 420 гривен, то по сниженному тарифу будет 360 гривен. То есть минус 60 гривен с месячной платежки.

"При этом это будет все равно дороже, чем в прошлом году, когда действовал льготный тариф 90 копеек на первые 100 киловатт (его отменили в начале 2021 года -Ред). Поэтому нынешние заявления власти о снижении тарифа - банальный популизм", - говорит глава жилищного союза Украины Александр Скубченко.

К примеру, за те же 250 киловатт в прошлом году насчитывали 342 гривны (за 100 киловатт - по 90 копеек и за 150 - по 1,68 гривны), то есть на 18 гривен меньше, чем будет с новой скидкой от Кабмина.

"Для украинцев, которые потребляют больше 250 киловатт, а таких тоже немало, схема будет следующая: за первые 250 киловатт насчитают по 1,44 гривны, а за все, что сверху, - по 1,68 гривен", - говорит Скубченко.

Скажем, если семья "сожгла" 300 киловатт в месяц, то вместо нынешних 504 гривен заплатит 444 гривен

Но пока неясно, что будет с электроотоплением.

"Решение по этому вопросу должны принять в ближайшее время. Обсуждается льготный тариф до 1,1 гривны за киловатт", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Также пока неизвестно, как долго проработает новая модель и что будет потом - повысят ли тарифы для населения и насколько.

По словам Александра Баранюка, новые ценники будут действовать до окончания отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года.

"С мая следующего года все равно стоит готовиться к повышению тарифов. Нас ждет новая градация с ценником до 3,5 гривен за киловатт для тех, кто потребляет более 500 киловатт в месяц", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, не исключено, что вопрос пересмотра тарифов поднимут и раньше - в декабре-феврале.

Клуб ПСО

Но на данный момент потребители получают скидку вместо ожидаемого повышения тарифов. И это при том, что на энергорынке сохраняется сложная ситуация - ухудшение финансового положения у генерации (в частности, "Энергоатома" и "Укргидроэнерго"), остановка блоков на ТЭС, неподъемные платежи по зеленому тарифу.

Еще недавно и регулятор, и профильные эксперты заявляли - выбраться из "энергетической ямы" без повышения тарифов для населения просто невозможно.

"Реальная стоимость электроэнергии для населения с учетом расходов операторов распределительных сетей и "Укрэнерго", порядка 2-2,3 гривен за киловатт", - отмечает Попенко.

Тем не менее ценники снижают. За счет чего?

Для обеспечения "скидок" населению Кабмин придумал новую схему. Формально это то же ПСО, что и до этого, но работать оно будет по-другому.

Если сейчас "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" попросту обязали продавать электричество для нужд населения по льготной цене ("Энергоатом" - по 15 копеек, а "Укргидроэнерго" и вовсе по 1 копейке), что заметно бьет по их финансовому положению, то с октября будет новая модель. В нее включили еще и операторов распределительных сетей (облэнерго), которых в Украине двадцатьпять (в том числе подконтрольные ДТЭК Рината Ахметова - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Одесские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и др.).

"Операторы распределительных сетей будут выкупать у "Энергоатома" так называемый "ровный график" в рамках технологических потребностей (электроэнергия, которая нужна для компенсации технологических потерь в сетях, а это 9-12% от общих объемов - Ред.) по более высокой цене - 1700 гривен за мегаватт. Таким образом "Энергоатом" получит больший финансовый ресурс и сможет компенсировать тариф по ПСО для населения", - пояснил нам Александр Баранюк.

"Если сейчас технологическую электроэнергию операторы распределительных сетей получают по 1,2-1,3 тысячи, то будет 1,7 тысячи. Что действительно позволит "Энергоатому" больше зарабатывать", - добавил Корольчук.

Стоит отметить, что ранее обсуждался другой вариант - компенсации дешевой электроэнергии для населения за счет RAB-тарифов, которые аккумулируют операторы для ремонта и модернизации сетей. Но операторы начали возмущаться и пугать власти "страшилками" о массовых отключениях, которые неизбежно будут, если у них заберут деньги на ремонты. Поэтому в итоге нашли компромиссный вариант. По другой версии, отчисления с программы модернизации сетей все же будут, но не такие значительные, как планировалось ранее.

Впрочем, не исключено, что подействовал другой аргумент. "Если бы забрали RAB-тариф, это было бы грубым нарушением закона о рынке электроэнергии. И операторы попросту могли бы пойти в суды, получить решение в свою пользу и выставить счета на доплату", - говорит Рябцев.

Наценка для бизнеса и подорожание товаров

Но в любом случае покрывать расходы на электроэнергию для населения со своего кармана облэнерго, судя по всему, не намерены.

Как говорит Александр Баранюк, за этим последует повышение тарифа на распределение для небытовых потребителей.

То есть в итоге доплатит бизнес. Напомним: ценник на электроэнергию для коммерческого сектора и так вырос, после того как регулятор повысил предельные цены на рынке на сутки вперед до 2 гривен в ночное время и 4 гривен днем.

Теперь же, по словам Корольчука, стоит готовиться к подорожанию еще на 20-30%. "Что, понятно, сразу отразится на ценниках в магазинах. Товары подорожают по-разному, в зависимости от доли электроэнергии в себестоимости. По некоторым группам возможен рост цен до 20%", - прогнозирует Корольчук.

При этом, по его словам, власти могли бы оставить тариф на сниженном уровне на 1-2 года и без новой схемы ПСО.

"Просто нужно было бы пресечь схему, когда дешевая электроэнергия "Энергоатома" достается крупным трейдерам - "Юнайтед энержди" (которую причисляют к группе Коломойского) и "Д.Трейдинг" Рината Ахметова) и они ее перепродают с выгодой для себя. Но эту схему пока не трогают, видно, есть договоренности", - говорит Корольчук.

То есть, с одной стороны, "компании Ахметова" доплатят за дешевое электричество для людей, с другой - они же на нем и зарабатывают. К примеру, чистая прибыль того же "Д.Трейдинга" в прошлом году составила 1,6 млрд гривен.

"Отопление все перекроет"

Пока неясно, насколько жизнеспособной окажется новая модель ПСО, особенно в отопительный сезон, который, судя по всему, будет непростым. Эксперты говорят, что придуманная властями схема слишком сложная - в ней очень много участников и, если произойдет сбой на каком-то звене, то посыпется весь "карточный домик". К примеру, непонятно, как быть, если у операторов распределительных сетей начнут появляться долги перед "Энергоатомом".

Да и для населения снижение цен на электричество, хоть и станет приятным бонусом, все равно не сможет перекрыть космические платежки за отопление и газ.

"По инициативе президента значительная часть домохозяйств будет платить на 60 гривен в месяц меньше за электроэнергию. Одновременно "для баланса" в этот отопительный сезон они будут платить на 1500 гривен в месяц больше за тепло и газ, а тарифы на тепло для бюджетных организаций и бизнеса вырастут, минимум, на 100%. Так же вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса, транспорта, коммунальщиков и т.д. "Священная корова" Нафтогаза неприкасаема. Деньги на покрытие "подарка" будут сняты с программ модернизации сетей. А более дешевую электроэнергию выпросим зимой в Беларуси, похоже. Вот вся суть тарифной политики от офиса президента", - написал на своей странице в Фейсбуке экс-министр ЖКХ, нардеп Алексей Кучеренко.