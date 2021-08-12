Скандальный сын президента США Джо Байдена 51-летний Хантер снова попал в скандал из-за пикантного видео, которое, по информации Daily Mail, было снято два года назад - в 2019-м.

Издание утверждает, публикуя откровенное видео на своем сайте, на котором голый Хантер рассказывает проститутке, что "русские наркоторговцы" украли "еще один" из его ноутбуков в Лас-Вегасе в 2018 году. Напомним, ранее адвокат бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что в ноутбуке Хантера Байдена были обнаружены материалы сексуального характера, касающиеся несовершеннолетних девочек.

Всего, если учитывать этот инцидент, Хантер потерял три компьютера. По информации таблоида, первый был брошен в компьютерном магазине в Делавэре, а второй был конфискован федеральными агентами - каждый, вероятно, хранил конфиденциальную информацию о президенте Джо Байдене и откровенные фотографии, видео и сообщения его сына.

Как утверждает издание, в январе 2019 года Хантер снял на камеру еще одно видео сексуального характера с женщиной на своем ноутбуке. Камера осталась включенной, когда он рассказал о вечеринке в Лас-Вегасе, где "потратил чертовски сумасшедшие деньги". Также в нем запечатлено, как проститутка употребляют наркотики.

На видео Хантер рассказывает проститутке, что третий ноутбук все еще отсутствует - "и его забрали российские наркодилеры после вечеринки в Вегасе". Также, по информации издания, "именно после этой распутной ночи он понял, что его компьютер пропал".

Скриншоты из очередного пикантного видео Хантера Байдена. Источник: Daily Mail

Напомним, в октябре прошлого года в Daily Mail на материалы, размещенные на китайской платформе GTV заявили, что Хантера поймали на употреблении наркотиков и оргиях. По их данным, в сети появилось видео, где якобы сын Байдена занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики. Это вызвало большой резонанс. Эксперты установили, что файлы, вероятно настоящие. На основе выводов спецалистов, журналисты опубликовали большое расследование, которое раскрыли ряд компрометирующих Хантера Байдена фактов, которые тот решил не отражать в своей автобиографии.

Ранее Хантер Байден предположил, что за похищением ноутбука, на котором, как утверждал адвокат Трампа, нашли материалы сексуального характера с несовершеннолетними девочками, возможно стояла "русская разведка".

Также мы рассказывали о скандале перед выборами президента США, где газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

Также американское издание на основании информации, находившейся на ноутбуке, сообщила, что сын демократа Джо Байдена увлекался наркотиками.