Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алёна Савраненко) после участия в дрифте в центре Киева на автомобилях с логотипами Red Bull, получила повестку о вызове в полицию.

Об последствиях своего участия в дрифте певица рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В Instagram-историях она опубликовала фотографию повестки о вызове в Шевченковское УП ГУНП в Киеве. Повестка датирована 11 августа.

Но кроме вызова в полицию артистка столкнулась и с другими негативными последствиями - большим количеством хейта от подписчиков. Вечером 11 августа в Instagram-историях она рассказала, что ей писали множество негативных сообщений.

Однако, потом многие авторы хейта принесли ей свои извинения. Отметим, что певица поехала на Софиевскую площадь и участвовала в уборке последствий дрифта. Возможно именно с этим связана перемена в настроениях ее подписчиков в соцсетях.

"Спасибо команде Ред Булл, которые отправили технику убирать на площадь, но теперь дело идет в суд. А мы до сих пор не услышали никакой публичной информации от них о том, как это все так "интересно" сложилось и было ли у них официальное разрешение, в наличии которого они меня уверяли.

Мы с моей командой и подписчиков хорошо справлялись, отмывая грязь и несем ответственность за свои поступки. А смогут ли теперь хейтеры отмыть ту грязь, которой забрасывали меня последние 2 дня?" - написала Алена.

Напомним, 10 августа на Софиевской площади в Киеве устроили дрифт автомобили с логотипами Red Bull. Это были съемки, которые, как заявили в КГГА, не были согласованы с администрацией столицы. Дрифт оставил на площади следы от шин.

О развитии скандала подробно писала "Страна". В числе прочего, были изъяты два автомобиля, которые участвовали в съемках.