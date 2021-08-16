Предстоящая неделя с 16 по 22 августа подходит для интенсивной работы и решения важных проблем. Некоторым знакам зодиака предстоит вкладывать больше сил в реализацию своих целей, испытывая некоторое напряжение. Это касается Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб второй и третьей декады. Вам не удастся спокойно отдохнуть даже если на этой недели вы запланировали себе отпуск, захочется активно проводить досуг, посещать экскурсии, участвовать в конкурсах и подниматься в горы.

Астрологи также называют "везунчиков" этой недели - это Водолеи, Весы, Львы, Стрельцы и Близнецы первой декады. Именно на этой неделе к вам может прилететь ваша птица удачи и счастья в виде каких то бонусов, финансов, отдыха и других приятных моментов.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе вас ждут интересные знакомства или предложения заработка. С 18 по 20 августа вы можете смело приступать к непосредственной реализации ваших проектов. События будут развиваться стремительно, будь это работа или личная жизнь. Единственное, на что вам следует обратить внимание, - на законность ваших дел. И если вас будут подталкивать к обратному, откажитесь от планов, чего бы это вам ни стоило.

Телец (21.04 - 21.05)

Лучше не планируйте слишком много задач на первую часть недели. Особенно если эти планы касаются встреч с влиятельными людьми и решения спорных вопросов. Лучше всё самое важное сразу переносить на конец недели. Потому что с 16 по 18 августа в вашей жизни произойдет важное событие, способное поменять всю вашу жизнь и отменить некоторые планы, которые вы поставили. Вечером 20 августа может намечаться небольшой семейный праздник.

Близнецы (22.05 - 21.06)

На этой неделе вам предстоит проявить много инициативы и личного участия в важных проектах. Но прежде чем выступать на публике или в коллективе, тщательно обдумайте вероятный ход событий. Самые сложные дела звезды рекомендуют оставлять на 18 и 20 августа. Эти дни будут для вас наименее сложными. Не исключены траты, но в ваших силах сделать покупки рациональными. Вечера лучше проводить в уютной компании друзей и родных.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе вы можете испытывать раздражительность из-за невозможности получить всё желаемое сразу. Звезды рекомендуют вам решать проблемы по мере их поступления, не нервничать, не суетиться и стараться быть предельно внимательными в толпе и на дороге. Также звезды не рекомендуют вам впускать в свою жизнь третьих лиц, которые могут подвести вас и поломать ваши планы.

Лев (23.07 - 23.08)

Если вы внимательнее отнесетесь к своему здоровью на этой неделе, то возможно, до конца года сохраните хороший иммунитет и вам не придется обращаться за медицинской помощью. В 20-х числах вам предстоит сделать сложный выбор, который касается вашей семьи, работы, переезда и долгосрочных перспектив. Сбросить ответственность на чужие плечи на этот раз не получится.

Дева (24.08 - 23.09)

В понедельник-вторник вам необходимо быть осторожнее на дороге и в транспорте. В жизни могут происходить сумбурные события, которые внесут некоторую сумятицу в ваши планы. В решении вопросов полагайтесь на свою мудрость и опыт, а не эмоции. В конце недели вы можете воспользоваться старой идеей, припрятанной когда-то на "черный день".

Весы (24.09 - 23.10)

Эта неделя будет благоприятной для хладнокровных и безэмоциональных представителей вашего знака, которые знают, чего хотят от жизни. Возможно, некоторые Весы уже сделали первые шаги навстречу своей мечте в конце июля - начале августа. Звезды на вашей стороне. 18-20 августа вы узнаете, получится ли у вас реализовать задуманное. В конце недели вы можете краткосрочно ощутить, что "ваши финансы поют романсы", но удача будет на вашей стороне.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Эта неделя потребует от вас большего терпения для достижения успеха. Звезды не исключают некоторых финансовых потерь и энергии в середине недели. Зато ближе к выходным вы сможете получить максимум пользы от информации, которая поступит от вашего давнего знакомого.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Начало недели может стать для вас напряженным: старые проблемы напомнят о себе, а новые не заставят долго ждать. Будьте готовы к тому, что события пойдут не так, как вы предполагали. Среди недели нежелательно посещать салон и совершать большие траты. 18 августа можете рассчитывать на приятные сюрпризы и бонусы от Венеры (дела, связанные с красотой, отдыхом, личной жизнью).

Козерог (22.12 - 20.01)

Не показывайте свои слабые стороны на этой неделе, ведь рвется обычно там, где тонко. Помните о том, что страхам свойственно материализоваться, поэтому следите за всеми своими тайными желаниями. В конце недели вас будет сопровождать удача и новые возможности, раскрывающие ваш потенциал.

Водолей (21.01 - 20.02)

События этой недели научат вас уважать позицию других людей и их мировоззрение. Возможно, вы столкнетесь с неизвестными ранее культурными традициями или откроете для себя красоту в том, что раньше вызывало у вас отвращение. Ваши вкусы могут поменяться, что отобразиться и на вас. Звезды рекомендуют вам делиться своими открытиями с друзьями и коллегами, если есть такая возможность. Вечер 18 августа лучше провести в тихой уютной компании единомышленников.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В начале недели вы можете испытывать большую загруженность по работе и не всегда справляться с потоком тревожных новостей, запланированных встреч, коммуникациями по телефону. Размеренный ритм возобновится только к середине недели. Вы сможете скорректировать все планы в еженедельнике и расставить для себя приоритеты.

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Общий гороскоп на этот месяц предвещает шаткие планы Овнам и гармонию в любви Весам.