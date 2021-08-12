Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 августа уволила своего заместителя Гюндуза Мамедова. Несмотря на то, что он еще в июле написал заявление об уходе по собственному желанию, в итоге его освободили от должности с формулировкой о том, что он не исполнял свои обязанности надлежащим образом.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генпрокурора сообщают "Украинские новости".

Решение о том, что Мамедов должен уйти с административной должности приняла кадровая комиссия, занимающаяся рассмотрением жалоб о совершении прокурорами дисциплинарных проступков. Она посчитала, что основания для увольнения зама Венедиктовой есть.

В итоге генпрокурор 5 августа подписала приказ, в котором указано, что Гюндуз Мамедов не исполняет свои обязанности надлежащим образом.

По закону Мамедову должны были предложить после увольнения другие свободные должности в Офисе генпрокурора. Ему предоставили перечень вакансий, претендент на которые может не обладать доступом к гостайне. Теперь у Мамедова есть месяц, чтобы принять решение.

Что касается заявления об увольнении по своему желанию, которое Гюндуз Мамедов подал 27 июля, в Офисе генпрокурора рассмотреть его не могут, так как бывший зам Венедиктовой подал его тогда, когда кадровая комиссия уже рассматривала дисциплинарное производство в отношении него.

Напомним, генеральный прокурор в июне забрала у Мамедова руководство "департаментом войны", объяснив это необходимостью "обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора". А позже СБУ закрыла для Мамедова доступ к государственной тайне.

Как писала "Страна", в Офисе президента до этого требовали от Мамедова уволиться из Офиса генпрокурора. Причиной тому стали подозрения, что он вместе со своим другом, экс-главой ОП Андреем Богданом раскручивал скандал по "вагнеровцам" против действующего главы ОП Ермака и президента Владимира Зеленского. Мамедов делать этого не стал, и тогда против него началась кампания в СМИ, а Венедиктова урезала его полномочия.