Председатель комитета экономики и энергетики Бундестага Клаус Эрнст рассказал о роли российского газа в "переходной период" для Европы, об укреплении экономических связей с Россией, перспективах "Северного потока - 2" и сотрудничестве между Германией и РФ в сфере "зеленого" водорода.

Интервью с Клаусом Эрнстом опубликовал российский КоммерсантЪ.

На вопрос о том, нужен ли Германии газопровод СП-2, Клаус Эрнст ответил утвердительно.

Он считает, что в Европе, в частности - Норвегии и Нилерландах, будет снижаться добыча газа, а спрос наоборот - будет расти.

Эрнст объяснил это тем, что газ будет использоваться на переходном этапе на пути отказа от атомной и угольной энергии.

Возобновляемые же источники энергии, по мнению главы комитета экономики и энергетики Бундестага, не смогут удовлетворить существующие нужды.

"Поэтому я думаю, что в ближайшее время газопровод необходим и будет достроен", - подытожил он.

То, что тема политизируется, по мнению Эрнста, нельзя рассматривать вне связи с желанием американцев продавать свой сжиженный газ в Европе и ограничить сотрудничество ЕС и РФ.

"Тем не менее это не привело к тому, что кооперация с Россией по энергетическим вопросам была закончена. Проект "Северный поток-2" ведет сотрудничество в области газа и, возможно, в области водорода в будущее", - сказал глава комитета экономики и энергетики Бундестага

Он также заявил, что "никому бы не советовал" проводить политику разрыва отношений с Россией. В частности, даже в случае возможного прихода к власти "Зеленых", Эрнст предсказывает ухудшение, но не разрыв отношений с РФ.

Комментируя вероятность газового шантажа со стороны России, Эрнст отметил, что в этих отношениях страны "созависимы" друг от друга.

А энергетическое партнерство, по его мнению, позитивно сказывается на отношениях с РФ.

Существующее ныне экономическое сотрудничество с РФ он назвал "развитым", но при этом "недостаточным".

Отметив при этом, что чем больше страны сближены экономически, тем выше у них порог конфликтов.

Он заявил, что Москве стоит задуматься, что в какой-то момент запасы углеводородов сократятся, а Европа будет меньше в них нуждаться.

И это, по мнению Эрнста, может открыть для России сферу "зеленого" водорода (т.е. водорода, который производится методом электролиза с помощью возобновляемых источников энергии, в отличие от "голубого" водорода, при производстве которого используют углеводороды)

"Это та технология, в которой мы могли бы углубить сотрудничество с Россией", - заявил он.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

"Страна" подробно анализировала, что она значит с экономической точки зрения. Эксперты считают, что он не помешает "Газпрому" начать поставки газа по СП-2.

В конце июля "Страна" писала, что российское судно "Академик Черский", которое в июле переместилось в воды Германии для достройки "Северного потока-2", завершило первоначально запланированный объем работ по строительству "Северного потока - 2".

В компании сообщили, что магистраль готова на 99%. Оставшийся участок заканчивает трубоукладочное судно "Фортуна".

Глава крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтегазовой компании "OMV", который участвует в проекте, Райнер Зеле выразил надежду на запуск газопровода в этом году. Он также заявил, что строительство должны завершить в конце августе.

Райнер Зеле поддержал сделку между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2".

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия завершит строительство газопровода до конца лета 2021 года, после чего его введут в эксплуатацию.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что полностью трубопровод будет готов через 1,5-2 месяца.

Также мы рассказывали, что 11 июня завершили строительство морской части первой нитки российского газопровода и наполнили газом.

Тогда же компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 объявила о начале пусконаладочных работ по заполнению газопровода газом.

Позже Витренко рассказал план противостояния "Северному потоку - 2"