В Верховной Раде Украины хотят обязать всех пользователей мобильной связи регистрироваться по паспорту. Пользователям, которые это не сделают с 2025 года мобильные операторы перестанут предоставлять услуги. Эти нововведения хотят прописать в новом законопроекте, который разрабатывают нардепы.

Об этом говорится на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации в четверг, 12 августа.

В Комитете заявили, что из-за распространенного пользования интернет-банкингом, заказывая товары и услуги онлайн, оплачивая коммунальные услуги, оформляя социальную помощь, растут риски мошенничества. В результате воровства телефонов, в которых хранятся персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами.

В законопроекте говорится, что пользователи электронных коммуникационных услуг, которые получают электронные коммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, имеют право до 1 января 2025 получать электронные коммуникационные услуги на основании договора, заключенного до вступления в силу настоящего Закона в любой другой форме, без идентификации у поставщика электронных коммуникационных услуг.

В ином случае пользователям перестанут предоставлять услуги мобильного оператора после 1 января 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ направлен на защиту интересов и обеспечения национальной безопасности государства, а также на усиление защиты прав абонентов электронных коммуникационных услуг в сфере предотвращения "мобильного мошенничества" и кибернетических преступлений.

Также в записке говорится, что принятие данного законопроекта и его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ранее мы рассказывали о новой схеме телефонного мошенничества. Ее организаторы вымогают деньги с привлечением мнимых участковых и угрожая убийством родственников.

Также сообщали, как определить телефонного или интернет-мошенника и что делать при встрече с ним.