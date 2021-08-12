В украиноязычной версии приложения с картами "Apple Maps" от Apple Чечня снова отображается как Чеченская республика, а не "Чеченская Республика Ичкерия", которая причислена в России к террористическим организациям.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Код Дурнева" в четверг, 12 августа.

Несколько дней назад в украиноязычной версии Apple Maps Чечня внезапно стала отображаться как "Чеченская Республика Ичкерия", которую в России причисляют к террористическим организациям.

Напомним, компания Apple официально подтвердила, что будет следить за пользователями устройств на iOS и iPadOS. В рамках борьбы с распространением материалов о насилии в отношении несовершеннолетних будут проверяться текстовые сообщения и фотографии пользователей. Более того, голосовой помощник вмешается, если пользователь начнет искать материалы о насилии над детьми. Подозрительные фотографии будут передаваться в правоохранительные органы.

Уже осенью такой алгоритм будет работать на территории США, к чему это может привести в будущем и какая реакция у украинских пользователей на новую политику компании подробно писала "Страна". Многие украинцы сравнивают Apple с Большим братом из книги-антиутопии Оруэлла.