После того как талибам удалось захватить в Афганистане столицы еще нескольких провинций, в том числе города Газни в 150 километрах от Кабула, правительство предложило им поделиться властью.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве Афганистана сообщает Al Jazeera.

Газни стал десятой столицей провинции, которая перешла под контроль "Талибана" за последние дни. После этого правительство приняло решение предложить талибам долю во власти - до тех пор, пока в стране не прекратится рост насилия.

Между тем, сейчас активные бои продолжаются в Лашкаргахе, одном из самых больших городов Афганистана в провинции Гильменд.

Напомним, "Страна" писала о том, что 11 августа "Талибан" получил контроль над столицами трех провинций: Фарах, Бадахшан и Баглан. Правительственный войска на фоне успеха талибов практически прекратили наступательные операции. На данный момент Талибан контролирует около 2/3 территории Афганистана.

Кроме того, мы сообщали, что несмотря на активные действия талибов, в Госдепе США не думают, что победа "Талибана" в Афганистане на данный момент уже предопределена. В американском ведомстве ссылаются на численное превосходство правительственных войск.