В четверг, 12 августа, из Украины в Литву отправился первый транш гуманитарной помощи для обеспечения безопасности - более 38 тонн груза. Это первый этап помощи из трех, который Киев окажет Литве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Речь идет о колючей проволоке, которая должна помочь Литве в борьбе с потоком нелегальных мигрантов, усилив охрану границы.

Напомним, В Литве резко выросло количество нелегальных мигрантов. Причем попадают они в страну через Беларусь. Согласно данным на 21 июля в Литве на границе с Беларусью задержали на границе с Беларусью 2228 нелегальных мигрантов. Литовские власти обвинили в этом Минск, однако там обвинения отвергают. В результате Вильнюс решил построить забор из колючей проволоки на границе с республикой.

Что может означать увеличение потока мигрантов и эскалация отношений Литвы с Беларусью подробно разбиралась "Страна".

Примечательно, что колючую проволоку для забора Литве предоставляет в виде гуманитарной помощи Украина. Построение забора на границе займет два года, а стоимость проекта оценивается в 150 миллионов долларов.