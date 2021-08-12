Внештатный советник руководителя Офиса Зеленского Алексей Арестович назвал себя противником языкового закона в существующей на сегодня интерпретации. По его мнению, нужно законодательно разделить понятия "российский" и "русский" и объявить русскую культуру и язык кодифицированными (упорядочивание норм языка - Ред.).

Об этом Арестович заявил в интервью Наталье Влащенко на канале "Украина 24".

По словам советника главы Офиса Зеленского, русский язык возник в Украине, и он является историческим для украинцев - как и государственный.

Кроме того, Арестович прокомментировал высказывание мовного омбудсмена Тараса Кремня, который призвал всех противников закона об украинизации выезжать из страны. По мнению Алексея Арестовича, это было сказано в запале и на эмоциях.

Спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что не языковому омбудсмену решать, кому собирать вещи и куда ехать украинцам. Арестович назвал ведение культурных войн в Украине одной из самых крупных ошибок нынешней власти.

По мнению Арестовича, украинскому необходимо оказывать поддержку, однако одновременно с этим нужно обеспечить свободу использования всех остальных языков, как и гарантирует Конституция.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Арестович назвал ошибкой власти Зеленского продолжение языковой и культурной политики Порошенко и Вятровича.

Кроме того, мы сообщали, что "украинизаторша" Ницой призвала переименовать русский язык в московский.