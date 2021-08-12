В Токио на Олимпийские игры-2020 личные тренеры сопровождали только тех украинских спортсменов, которые находились в первой десятке мирового рейтинга в своих дисциплинах. Тренеры спортсменов, у которых не было такого рейтинга, не попали в делегацию.

Об этом рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на пресс-конференции в четверг, 12 августа.

По его словам, украинских спортсменов из том-10 мирового рейтинга сопровождали тренера, массажисты и врачи. Остальные спортсмены не смогли взять с собой своих тренеров.

"Это определяет Федерация. Федерация подает нам эти списки и потом эти тренеры едут на Олимпийские игры помогать спортсменам", - объяснил министр.

Всего в Токио полетело 47 украинских легкоатлетов, которых сопровождали 30 тренеров. Объяснил он и количество представителей делегации от министерства и Национального олимпийского комитета.

"До 15 человек было на делегацию в практически 300 человек, практический, там 270 или 280 было спортсменов и тренеров...15 людей были в делегации, которые работали для того, чтобы спортсмены не получили никакой проблемы в подготовке к выступлению на Олимпийских играх...это немного", - рассказал Гутцайт.

Напомним, о нехватке тренеров на Олимпиаде широкой общественности стало известно от украинской прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла 5 место. Она записала видео, где со слезами на глазах рассказала, как просила включить в делегацию тренера, но этого не сделали и девушка оказалась в Токио без поддержки.

Согласился с ней и единственный золотой медалист Олимпиады-2020 и по совместительству народный депутат Украины Жен Беленюк. По его словам, можно было бы сократить количество функционеров и позволить тренерам сопровождать своих спортсменов.