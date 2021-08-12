В пятницу, 13 августа, в Украине будет царить комфортная погода. Жара немного отступит и столбики термометров удержатся между отметками +24...+29 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По информации синоптика, такая же погода - теплая, но без экстремальной жары - продержится в стране еще несколько дней. С понедельника, 16-го числа, в страну нагрянет жара африканского происхождения: температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов.

Что касается погоды в пятницу, по словам Диденко, в Украине из-за царящего антициклона осадков не предвидится. Исключением станут восток и юго-восток страны, где из-за близкого атмосферного фронта могут пройти локальные грозовые дожди.

В Киеве 13 августа будет солнечно, тепло и сухо. Воздух прогреется до +26, +27 градусов. Такая же прекрасная погода, по данным синоптика, продержится в столице и на выходных.

Напомним, "Страна" писала о том, что в четверг, 12 августа, в Украину придет прохлада с дождями.

Кроме того, мы сообщали, что синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Украине в четверг.