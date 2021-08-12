На базе отдыха в Карпатах произошел курьезный случай. Пока двое детей плавали в бассейне, посреди солнечного дня к ним запрыгнула корова.

Соответствующее видео опубликовала жительница Днепра Александра Стасюк.

На кадрах запечатлена база отдыха, на территории которой расположен большой бассейн. В дневное время в нем купались двое мальчиков, а возле гидротехнического сооружения стояла корова (как она там оказалась, остается загадкой). В течение нескольких секунд животное подошло ближе к бассейну. После корова запрыгнула в него и поплыла, а мальчики оперативно вылезли на поверхность.

После, как рассказала Александра, корова вышла по ступенькам и пошла по своим делам дальше.

Ранее мы рассказывали, как в Италии корова попала в ловушку в скалах. К счастью спасателям освободить ее и доставить в безопасное место. Для этого даже задействовали вертолет.

Также "Страна" сообщала, как в Кирилловке на пляже отдыхающая туристка провалилась в яму с мертвыми медузами. Девушка сама не смогла выбраться из ловушки. К счастью, рядом были четверо мужчин, которые ей и помогли.