В Украине в два раза сокращают интервал между уколами вакциной Sinovac
В связи с ростом заболеваемости Сovid-19 в Украине и стремительным распространением штамма "дельта" в мире, интервал между первой и второй прививкой от коронавируса препаратом Sinovac в Минздраве порекомендовали сократить до двух недель вместо четырех.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
Для каждой вакцины от коронавируса в инструкции указан минимальный и максимальный рекомендуемый интервал:
- AstraZeneca - 12 недель,
- Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней,
- CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней,
- Moderna - 28 дней.
Для CoronaVac - 2 недели это минимальный интервал. При этом, по словам главного санврача Игоря Кузина, в Украине применяли максимальный интервал - 28 дней.
Теперь в Минздраве порекомендовали сократить интервал между двумя прививками до 14 дней. Как показали исследования, с таким интервалом CoronaVac показывает не самую большую эффективность против симптоматической формы коронавируса (от 51% до 84%), но против госпитализаций эффективность достигала 100%.
По состоянию на 12 августа уже более 1,22 миллионов украинцев получили прививки этим препаратом.
Ранее в Минздраве рассказали, как после полной вакцинации от коронавируса снижается риск заболеть с осложнениями.
Также сообщалось, что массовая вакцинация населения от коронавируса позволяет избежать дальнейших его мутаций.