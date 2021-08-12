В связи с ростом заболеваемости Сovid-19 в Украине и стремительным распространением штамма "дельта" в мире, интервал между первой и второй прививкой от коронавируса препаратом Sinovac в Минздраве порекомендовали сократить до двух недель вместо четырех.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Для каждой вакцины от коронавируса в инструкции указан минимальный и максимальный рекомендуемый интервал:

AstraZeneca - 12 недель,

Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней,

CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней,

Moderna - 28 дней.

Для CoronaVac - 2 недели это минимальный интервал. При этом, по словам главного санврача Игоря Кузина, в Украине применяли максимальный интервал - 28 дней.

Теперь в Минздраве порекомендовали сократить интервал между двумя прививками до 14 дней. Как показали исследования, с таким интервалом CoronaVac показывает не самую большую эффективность против симптоматической формы коронавируса (от 51% до 84%), но против госпитализаций эффективность достигала 100%.

По состоянию на 12 августа уже более 1,22 миллионов украинцев получили прививки этим препаратом.

Ранее в Минздраве рассказали, как после полной вакцинации от коронавируса снижается риск заболеть с осложнениями.

Также сообщалось, что массовая вакцинация населения от коронавируса позволяет избежать дальнейших его мутаций.