Американские ученые и сотрудники департамента здравоохранения Нью-Йорка опубликовали статью о штамме Йота.

Этот тип коронавируса получил распространение в США и зафиксирован более чем 40 странах мира. Украина и соседние государства пока не попали в этот список.

В Сети опубликованы сообщения о том, что штамм более смертоносный, особенно среди пожилых людей. А также, что передается более интенсивно, чем другие.

"Страна" ознакомилась с публикацией медиков из Штатов, статистикой и рассказывает, насколько Йота опасна для людей.

Цифры СМИ о штамме коронавируса Йота

Штамм коронавируса Йота - не новый. Впервые он был зафиксирован в США в конце осени 2020. На мутацию ковида обратили внимание во Всемирной организации здравоохранения и внесли в список, "вызывающий интерес".

На первые полосы СМИ эта мутация вышла на днях из-за громких заголовков. А именно, что в результате заражения наблюдается крайне высокая летальность - выше на 46% для людей 45-64 лет, на 82% - для пациентов в возрасте 65-74 лет.

Еще два шокирующих тезиса, опубликованных о Йоте со ссылкой на исследование ученых. Первое - его передаваемость на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших вариантов. Второе - ним могут заразиться 10% вакцинированных или ранее переболевших.

В действительности же все эти цифры были трактованы некорректно. На самом деле Йота менее заразна и опасна, чем доминирующий в мире штамм Дельта.

Насколько опасен и заразен штамм Йота на самом деле

Разъясним по пунктам, почему в Сети поспешили напугать людей штаммом Йота.

1. Высокая летальность среди пожилых людей. Ученые, изучившие исследование американских коллег, объяснили: летальность выше на 46% и 82% не означает, что после заражения Йотой умрет 5 из 10 или 8 из 10 инфицированных.

Базовая вероятность летального исхода от коронавируса оценивается учеными в 1%. В случае с Йотой - 1,9%. Это значит, что смертность от мутации родом из США среди возрастных больных составляет 2 человека из 100.

2. Штамм Йота передается интенсивнее других. Этот тезис неверный на сегодняшний день. ВОЗ сообщила о 27 тысяч случаев заражения Йотой в общей сложности.

Цифра "заразности" на 25% выше, чем у предыдущих штаммов, была взята после анализа по Нью-Йорка. Но эти данные по состоянию на середину весны. Тогда на Йоту в городе приходилось 11% всех случаев, а сегодня - 0,1%.

По словам российского ученого Константина Северинова, представляющего Институт молекулярной генетики РАН, данные цифры говорят о том, что Йота - "тупиковая ветвь эволюции вируса".

Северинов дополнил, что Йота появилась раньше, чем Дельта. Если по прошествии Йота не стала доминирующей и кривая заражений пошла вниз, то Дельта вытеснила Йоту.

3. Штаммом Йота могут заразиться 10% вакцинированных. Ученые сходятся во мнении, что эта цифра не плохая, а наоборот.

Она означает 9 или 10 получивших противоковидные инъекции или переболевших Йота не затронет.

Вывод. По данным ВОЗ, 90% заболеваний корнавируса по всему миру сейчас относится к штамму Дельта. Он "очень сильно" превосходит по Йоту, которая "опасности не представляет".

Ученые, комментирующие исследование американских ученых, объясняют: обнародованные цифры были собраны конкретно Нью-Йорке и за период ноябрь 2020 - апрель 2021.

Это означает, что такая заболеваемость и динамика была только в отдельном регионе и только в указанные месяцы. Примерять показатели на весь мир нельзя.