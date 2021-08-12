Бронзовая призер Олимпиады, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ответила на вопрос "Страны" как относится к травле после фото с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.

"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - заявила Ярослава.

По ее словам, в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

"Все обычно поздравляют друг друга после соревнований", - сказала Ярослава.

Также спортсменка сообщила, что у замминистра обороны Ганны Маляр запланирована с ней встреча, о которой все позже узнают.

Сегодня, 12 августа, спортсменка вернулась в Украину.

Ярослава Магучих рассказала "Стране", что первым делом сделает, когда приедет домой.

"Первое, что я сделаю — пообщаюсь со своей семьей. У меня есть крестница, я очень по ней скучала", — сказала спортсменка.

Напомним, украинские националисты захейтили завоевавшую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио Ярославу Магучих. Претензии к ней посыпались после того, как легкоатлетка сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене , получившей золотую медаль на соревнованиях. После исполнения прыжков спортсменки взяли свои флаги и сделали совместный снимок.

В наиболее грубой форме выступила украинизаторша и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион. Она назвала Ярославу "биомусором".