"Делает меня сильнее". Легкоатлетка Магучих прокомментировала травлю после фото с россиянкой
Бронзовая призер Олимпиады, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ответила на вопрос "Страны" как относится к травле после фото с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио.
"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - заявила Ярослава.
По ее словам, в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.
"Все обычно поздравляют друг друга после соревнований", - сказала Ярослава.
Также спортсменка сообщила, что у замминистра обороны Ганны Маляр запланирована с ней встреча, о которой все позже узнают.
Сегодня, 12 августа, спортсменка вернулась в Украину.
Ярослава Магучих рассказала "Стране", что первым делом сделает, когда приедет домой.
"Первое, что я сделаю — пообщаюсь со своей семьей. У меня есть крестница, я очень по ней скучала", — сказала спортсменка.
Напомним, украинские националисты захейтили завоевавшую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио Ярославу Магучих. Претензии к ней посыпались после того, как легкоатлетка сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене , получившей золотую медаль на соревнованиях. После исполнения прыжков спортсменки взяли свои флаги и сделали совместный снимок.
В наиболее грубой форме выступила украинизаторша и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион. Она назвала Ярославу "биомусором".