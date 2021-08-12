Эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов назвал спасение восьми пассажиров упавшего на дно Курильского озера на Камчатке вертолета Ми-8, чудом.

Цитирует специалиста "Газета" в день крушения вертолета, в четверг, 12 августа.

По мнению эксперта, то, что они сумели выплыть с девятиметровой глубины и спастись, это большая редкость. Он добавил, что для таких экстренных ситуаций летчики проходят специальную подготовку и в режиме тренировки пытаются оттуда выплыть, добавив, что такое сделать сверхсложно даже профессионалам.

Он также рассказал, как спаслись пассажиры и некоторые члены экипажа. Это произошло благодаря напору воды, которая помогла открыть рамку задних дверей.

Крушение вертолета в России, добавил Власов, могло произойти из-за ошибки экипажа. Он добавил, что пилоты, видимо, не увидели площадки при подходе из-за ограниченной видимости. Также, продолжил эксперт, они из-за неправильных расчетов упали в воду. А возможность аварийной посадки на водное зеркало у данной модели не предусмотрена.

В сюжете "Телеканала Звезда" показали кадры, на которых видно, как пострадавших доставляют в больницу. Двое из них находятся сейчас в реанимации.

Также там добавили, что причиной крушения могла стать неисправность световых приборов, так как на озере в утреннее время (когда и произошло крушение) плохая видимость из-за тумана. Вторая версия - ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолета.

Напомним, на борту упавшего в озеро вертолета Ми-8 находились 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа. Восьмерых из них удалось спасти, тела остальных спасатели поднимают со дна природного водоема.

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