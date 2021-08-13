В 2021 году выпадает лишь одна пятница 13 числа - в августе. Сегодняшний день принято считать неудачным, мистическим и ведьминым днем. Многие продолжают верить в приметы и суеверия про неудачу черных кошек, которые переходят дорогу, разбитые зеркала и пустые ведра прохожих. Все мелкие и крупные неприятности, которые сыплются как из рога изобилия, обязательно связывают с "черной пятницей".

Собрали все мифы и приметы в честь Пятницы 13-го, а также прикольные картинки с поздравлениями. Их можно отправить всем своим знакомым, для кого этот день остается праздничным, а черные коты на дорогах лишь поднимают настроение. Благо, следующая такая пятница выпадет только 13 мая 2022 года, поэтому особо боязливым можно переждать дома. А всем остальным желаем как следует пошалить в последний рабочий день.

Приметы и мифы про число 13

Негативное отношение к числу 13 уходит своими корнями в библейские времена. Библеисты пишут, что Иуда, предавший Христа, был тринадцатым апостолом на Тайной вечере, а 13-го числа Иисус был распят. С этой же датой связывают грехопадение первых людей Адама и Евы и убийство Каином своего брата Авеля. То есть в дате исторически закреплены такие события, как предательство, грех и убийство.

Но это не всё, ведь некоторые считают пятницу 13-е сатанинским днем, основываясь на убеждениях о том, что Сатана был 13-м ангелом, а 13-я глава Книги Апокалипсиса посвящена Антихристу. Суеверные люди верят, что в пятницу 13-го 12 ведьм слетаются на шабаш на Лысую гору, а 13-м гостем становится сам Сатана.

Лысая гора в Киеве на Выдубичах, фото с сайта relax.com.ua

В античные времена при счете были дюжины – то есть, двенадцать единиц, поэтому цифра "13" символизировала неизвестность и опасность. Ее даже называли "чертовой дюжиной".

В картах таро число 13 означает смерть, а в духовной нумерологии число 13 считается числом сумасшедших.

Пифагорейская теория о гармонии чисел тоже ставит число 13 особняком и называет несоставным, потому что оно делится на само себя и единицу. Людям, рожденным 13-го числа приписывали зависимость от мнения окружающих, пессимизм и меланхолию, а также непереносимость критики, излишнюю амбициозность и неуверенность в себе вместе с ранимостью и чувствительностью.

Нумерологи закрепили за числом 13 негативные характеристики и не советуют в эту дату ссориться, отправляться в дорогу, приступать к важным делам, играть свадьбу, подписывать документы, сажать растения, проводить операции и даже занимать деньги.

Боязнь пятницы 13-го получила название параскаведекатриафобии - от греческих слов "пятница" и "тринадцать". Термин принадлежит врачу Дональду Досси, который часто иронизировал, что его пациенты вылечиваются от своих фобий, как только научатся правильно выговаривать труднопроизносимое слово.

В современном мире "черная пятница" тоже нашла свое отражение. Есть популярный сериал с одноименным названием, а хакеры приурочивают свои атаки к этой дате.

Праздничные картинки и гиф

Однако есть немало случаев, когда число 13 приносит людям удачу. Астрологи уверены, что пятница 13-е несет негатив только тем, кто в него верит. К тому же, 13 августа начинается 6-й лунный день в Весах, который имеет больше достоинств: это женский день, несущий в себе изящество и красоту, увеличивающий энергию и дарящий возможности как для отдыха, так и плодотворной работы.

Главное - во что ты веришь и насколько сильны твои убеждения. Поэтому для тех, кто пятницу 13-е намерен отмечать как последний рабочий день, разыгрывая друзей и пересматривая любимые ужастики, предлагаем подборку картинок и гиф с пожеланиями.

Друзья, хуже пятницы 13-го может быть только понедельник любого числа. Так что наслаждайтесь праздником, шалите и веселитесь на полную!

Ну и пусть тринадцатое, главное что пятница! Нескучного денечка и веселой ночки!

Желаю получить максимум удовольствия от жизни!

Веселой и удачной пятницы!

Друзья, предлагаю всем расслабиться. Повод для этого имеется - пятница, 13-е!

Пятница, 13-е. Чувствуешь себя несчастным?

Пятница - трамплинчик для прыжка в воскресенье! И неважно, какое сегодня число!

Впереди - вы-ход-ныыыыыы-е!

Пусть всё будет хорошо в пятницу, 13-го!

День сегодня странный, пятница тринадцатое,

Он покрытый мистикой, тайной и загадкой.

Желаю, чтоб назло всем предрассудкам,

Принес тебе удачу и радость круглые сутки!

Желаю, чтобы смех, танец и хорошая компания всегда защищали тебя от всякой нечисти!

13-е, пятница - это не беда, а самый настоящий праздник. Желаю тебе страшно веселых приключений и жутко интересных событий в этот день. Ничего не бойся, а всех завистников с их проблемами отправляй к лешему!

Желаю отбросить все предрассудки, ни о чем не переживать и излучать лишь позитив. Тогда никакие беды не подойдут и близко.

Пусть будет жизнь наполнена добром, улыбками и смехом, а все байки про 13 число останутся лишь в приметах.

Пусть сам черт дивится твоему позитиву 13-го,

Ему спуску не давай - все рога ему пообломай!

Чтобы ничего плохого не случилось в пятницу, 13-го, просто не верь в приметы и воспринимай несчастливое число как небольшой дефект дня, который не станет помехой твоему успеху!

Пятница и тринадцатое на календаре совпали воедино,

Только ты приметами не грузись, капучино выпей и взбодрись!

Отправляйся на прогулку, расскажи другу веселую шутку,

Пусть все беды ускользают прочь, этот день ты счастью приурочь.