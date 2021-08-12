В ходе рассмотрения дела об убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова суд завершил изучение доказательств, начался этап дебатов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Судебные прения начались на заседании одиннадцатого августа. Представитель стороны обвинения, выступая в суде, просил признать виновными двоих обвиняемых - один из них, по информации следствия, наблюдал за Вороненковым до убийства, второй - подвозил исполнителя к месту преступления.

Мужчинам вменяют пособничество в убийстве, которое целая группа лиц совершила на заказ ради денег. Сторона обвинения просит посадить каждого из них на двенадцать лет. Также одного из обвиняемых могут признать виновным в незаконном хранении оружия, за это ему грозит три года тюрьмы.

Сторону защиты суд заслушает на следующем заседании.

Напомним, Дениса Вороненкова убили в марте 2017 года в центре украинской столицы. Киллера ранил охранник бывшего российского депутата, в итоге он умер в больнице. В этом же году были задержаны обвиняемые по делу - мужчина, который следил за Вороненковым и водитель, который подвозил киллера.

Также мы сообщали, какие вопросы решал Денис Вороненков в Киеве в последний месяц жизни.