Польский сенат в среду, 11 августа, утвердил законопроект, который затруднит возможность жертв Холокоста получать реституцию. В связи с этим в Соединенных Штатах выразились глубокую обеспокоенность и призвали президента страны Анджея Дуду не подписывать документ.

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкен в четверг, 12 августа, сообщается на сайте Госдепа.

Блинкен заявил, что США глубоко обеспокоены таким решением парламента Польши. Кроме того, он назвал данный законопроект "серьезно ограничивающим процесс реституции имущества жертв холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности".

Также Госсекретарь США настоятельно призвал польского президента не подписывать закон и в соответствии с полномочиями, предоставленными ему как президенту, передать законопроект в конституционный суд Польши

После принятия законопроекта сеймом также министр иностранных дел Израиля отреагировал аналогичным образом на закон, призвав польское правительство отказаться от него.

Раскритиковали документ выступили и некоторые американские сенаторы.

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