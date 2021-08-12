В Литве назревает Майдан на фоне антиковидных ограничений и наплыва беженцев, которые недавно подняли бунт в лагере временного содержания.

Протесты стартовали 10 августа - несколько тысяч литовцев атаковали здание Сейма, где проходила внеочередная сессия, на которой, среди прочего, должны были рассмотреть расширение полномочий военных (чтобы можно было легально использовать для локализации кризиса с мигрантами).

Хотя изначально на обсуждение Сейма выносился вопрос о новых антиковидных ограничениях, в частности, о введении "паспорта возможностей" (сертификата о вакцинации), без которого нельзя будет посещать торговые центры, развлекательные мероприятия, кафе, рестораны и бары.

До этого точечно литовцы уже устраивали протесты в приграничных регионах против потока ближневосточных мигрантов, которые пробираются через Беларусь. Вильнюс начал строить на границе стену из колючей проволоки и выдворять беженцев, однако поток продолжился, а те нелегалы, которые уже попали в Литву и оказались во временных лагерях, начали бунтовать и сбегать.

Разбирались, к чему приведет протестное движение в Литве и как это скажется на отношениях с Беларусью.

С трещотками, кастрюлями и виселицами

Литовский протест уже назвали "6 января Вильнюса", сравнивая с атакой на Конгресс США сторонников Трампа.

Протестующие пришли со свистками, трещотками и кастрюлями, в которые стучали и требовали полной отставки правительства Литвы, скандируя: "Сейм вон, Сейм вон!", "Нет диктатуре!". У Сейма поставили стилизованные виселицы.

Собравшиеся заблокировали депутатов парламента внутри здания Сейма, полиция применила слезоточивый газ и арестовала десятки человек, их хотят посадить в СИЗО до трех месяцев, на время следствия. Протестующие также ударили палками нескольких правоохранителей и пустили дымовые шашки. Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский.

Тысячи литовцев атаковали Сейм. Фото: Delfi

"Большая часть полицейских, охраняющих нелегальных мигрантов, не находятся в Вильнюсе, полиция не может обеспечить порядок вокруг Сейма", - цитирует портал Delfi депутата от Социал-демократической партии Альгирдаса Сисаса.

Один из участников акции, член оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Арминас Моцкявичюс заявил, что в повестке дня Сейма появились вопросы, которые "выходят за рамки здравого смысла и демократических ценностей".

Политик считает, что нововведения создадут предпосылки для установления в стране диктатуры, когда военные получат право преследовать и задерживать людей, проводить их обыски, ограничивать свободу передвижения и использовать другие репрессивные меры.

Организатор акции, учитель литовского языка и литературы Астра Астраускайте отнесла в резиденцию президента Литвы Гитанаса Науседы подписи за роспуск парламента. Митингующие просят президента объявить досрочные выборы в Сейм.

Оппозиционные партии Сейма призвали к всеобщей забастовке в ответ на разгон "Майдана". Левоцентристы подключают к протестному движению профсоюзы.

Президент страны Гитанас Науседа сравнил протестующих с анархистами.

"Демократия - это не анархия, - написал Науседа на своей странице в "Фейсбуке". - Я не оправдываю блокировку Сейма. Я призываю цивилизованно, без оскорблений и нападок, позволить представителям народа покинуть здание парламента".

"Из-за ссоры с Минском"

Есть мнение, что нынешние протесты могут сказаться на политике Литвы по отношению к Беларуси, ведь ситуация обострилась после волны беженцев через соседнюю страну (которой не препятствовал Лукашенко, с которым борется Вильнюс).

"В Литве назревает серьёзный политический кризис. С одной стороны, идет борьба внутри элит, с другой - в народе растут антиправительственные настроения. Среди протестующих - как возмущенные принудительной вакцинацией и делением людей на привитых и непривитых, так и те, кто недоволен потоком беженцев через Беларусь, который, как считает часть литовцев, пошел из-за ссоры Вильнюса с Минском. Некоторые полагают, что политика Литвы по отношению к Беларуси должна измениться, смягчиться. Также споры вызывает попытка литовских властей дать военным сравнимые с полицией полномочия. А поскольку напряженность в обществе растет, то есть большой риск нарастания протестов и дестабилизации. Поэтому власти будут стараться сбить протестную волну, для чего могут пересмотреть "белорусскую концепцию" и пойти на мировую с Минском. Сейчас хоть поток мигрантов и сократился после решения Ирака запретить полеты в Минск, но в любой момент может возобновиться вновь", - сказал "Стране" источник в политических кругах Литвы.

"Поддержали украинский "Майдан", а теперь посылают спецназ защищать Сейм"

Мнения самих литовцев разделились. Одни поддерживают протесты, другие считают, что они могут расшатать ситуацию в Литве.



"Я - за перемены и считаю, что правительство заслужило на отставку. Отчасти понимаю протестующих, но дестабилизация Литвы может только ухудшить положение литовцев, которые и так пострадали от экономических последствий пандемии. Также литовский кризис может быть выгоден внешним силам. Лукашенко уже аплодирует литовскому правительству за разгон протеста, это показывают российские телеканалы, мол, посмотрите, какая демократия", - говорит нам Мариус Пасаравичюс из Вильнюса.

Полиция подавила протест в Вильнюсе, но недовольство в обществе снова может прорвать. Фото: Delfi

"На протесте перед Сеймом собралась в основном безработная толпа, без идей, без аргументов "за" или "против". Они даже не поняли, зачем они туда пришли. Просто, видимо, хотели пообщаться с политиками", - полагает литовец Эймантас Валюшка.

Часть литовцев, напротив, считает аргументы протестующих внятными и винит местные власти в двойных стандартах.

"А потом кричат, что посмотрите, какая у белорусская власть плохая, что Лукашенко людей бьет. А наши сеймовцы, что они делают? Посылают спецназ бить горожан? Прежде чем кричать про соседей, нужно на свой огород посмотреть", - написала в Facebook литовка Рената Сидоравичуте.

Некоторые вспоминают, как литовские политики поддерживали "Майдан" в Украине, а нынче разгоняют свой.

"Когда в Украине несколько месяцев разносили правительственные здания, горели покрышки, депутаты Сейма поехали их поощрять. Сейчас же, когда в Литве перекрыли выходы из Сейма на несколько часов, "космонавты" (спецназ) прибыли сразу. Кстати, когда беженцы шли через границе, не было видно ни одного "космонавта", ни водометов", - написал в Facebook Гедрюс Рамошка из Каунаса.