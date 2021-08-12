В глобальной американской корпорации Google, которая готовится кардинально изменить поисковую систему, предложили своим работникам необычный эксперимент. Для сотрудников запустили систему начисления зарплаты, при которой те люди, которые будут работать дома будут получать меньше тех коллег, которые работают в офисе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters в четверг, 12 августа.

Один из сотрудников рассказал, что рассматривал возможность удаленной работы, но решил продолжать ходить в офис, несмотря на дорогу, которая занимает два часа до офиса. По его словам, если бы он перешел на удаленку, то потерял бы 10% зарплаты.

Скриншоты внутренней служебной переписки по заработной плате Google показывают, что сотруднице, проживающей в Стэмфорде, штат Коннектикут, в часе езды от Нью-Йорка поездом, собирались платить на 15% меньше, если бы она работала из дома.

Между тем, как мы рассказывали, Google в России грозят миллионные штрафы. В то время, как ранее корпорация уже был оштрафована на шесть миллионов рублей.

Также "Страна" сообщала, что Франция оштрафовала Google на 220 млн евро.

Кроме того, как мы рассказывали, как Google упал по всему миру. Это вызвало панику среди пользователей, многие начали публиковать и смешные мэмы. При этом сервис не работал примерно сорок минут. Почему произошел сбой "Страна" детально писала.