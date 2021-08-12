Продолжают накаляться отношения Польши и Запада.

Причина - принятие спорного закона об ограничении иностранного капитала в СМИ, по которому под ударом оказывается крупнейший частный телеканал TVN, который принадлежит американской группе Discovery и открыто критикует польское правительство.

Закон вызвал такой резонанс, что после дебатов вокруг него развалилась правящая коалиция и ушел в отставку вице-премьер Ярослав Говин. Тем не менее Сейм всё-таки проголосовал за ограничение деятельности СМИ, где неевропейский капитал превышает 49%. А это означает, что оппозиционному TVN могут не продлить лицензию.

Польская оппозиция и западные партнеры назвали принятие поправок наступлением на свободу прессы, а по стране прошли протесты против наступления на независимые СМИ.

"Закон стал еще одним тревожным сигналом для свободы СМИ и разнообразия мнений в стране", - написала вице-президент Еврокомиссии Вера Журова в своем Twitter.

Discovery назвал это "атакой на основные демократические принципы свободы слова, независимости СМИ и прямой дискриминацией TVN и Discovery".

Оппоненты власти считают, что под угрозой - остальные СМИ, которые критикуют правительство.

"Когда правительство покончит с крупнейшим независимым телеканалом, ему будет легче уничтожить все остальные, более мелкие независимые СМИ", - написал глава Комитета защиты демократии Якуб Карысв газете Gazeta Wyborcza.

Отметим, что реакция Запада на угрозу закрытия оппозиционного телеканала в Польше разительно отличается от его же реакции на закрытие трех оппозиционных телеканалов в Украине. ЕС ничего внятного по этому поводу не сказала, а США, устами американского посольства, закрытие поддержали.

"Страна" разбиралась что и почему происходит в Польше.

Под контролем власти - 80% прессы

Оппозиционных СМИ в Польше действительно все меньше.

"Сразу после прихода к власти в 2015 году правительство консерваторов назначило на общественно-правовой телеканал TVP лояльных к партии редакторов. Следующий шаг по пути к "реполонизации" случился в декабре 2020 года, когда государственная нефтяная компания Orlen выкупила все СМИ у немецкой издательской группы Passau. C тех пор польское государство контролирует 80 процентов местной прессы в стране", - пишет Deutsche Welle.

Правящая партия парирует, что масс-медиа в Польше должны иметь польских владельцев и освещать события с польской точки зрения.

"Мы имеем право регулировать вопросы о капитале так, как польский парламент сочтет целесообразным", - заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

Инициаторы закона объясняют, что хотят облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

"Давайте представим, что какое-либо СМИ в Польше - крупный интернет-сайт или телевидение, радиостанцию или газету - купит российская, китайская или арабская компания. Хотели бы мы тогда иметь право, как граждане, сказать "нет"? У нас должны быть инструменты, которые, в конечном счете, позволят нам решить, уместно или нет передать в чьи-то руки СМИ на польской земле, на территории Республики Польша", - оправдывался на недавней пресс-конференции глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

По факту же, считают в Польше, закон направлен не против россиян или китайцев (которые пока что ничего в Польше не покупают), а прежде всего против американцев.

Давление на TVN грозит обострением отношений с США, пишет Financial Times.

Группа американских сенаторов ранее выступила с заявлением, в котором выразила озабоченность "продолжающимся отступлением польского правительства от основ демократии".

"Любое решение о применении этого закона может иметь негативные последствия для обороны, бизнеса и торговых отношений", - предупредили они.

Бунт против посла Бжезинского и давление Байдена

Закон о СМИ - лишь один из эпизодов углубляющихся противоречий Польши с Западной Европой и демократическим истеблишментом в США. Евросоюз, например, грозит полякам урезать бюджет, увязав финансирование с уровнем демократичности стран, так называемым механизмом верховенства права. Которому Варшава, по мнению еврочиновников, не соответствуют.

Главные претензии Запада к Польше, помимо давления на СМИ, касаются независимости судов, отказа принимать мигрантов и ущемления сексуальных меньшинств.

Польские власти говорят, что Евросоюз мстит за их независимую политику. В том числе и экономическую, которая, например, позволила Польше демонстрировать быстрый рост промышленности. Причем в Варшаве не скрывают амбиций составить конкуренцию Германии в роли ведущего "промпроизводителя" ЕС.

А отношение с США у польских властей значительно ухудшились после победы на президентских выборах Джо Байдена. Трамп рассматривал антилиберально настроенное консервативное правительство Польши как своих ключевых союзников в Европе против Германии. Байден же и его Госдеп, которые сделали ставку на союз с немцами, воспринимают правящую в Варшаве партию "Право и справедливость", как силу скорее враждебную, чем союзную.

Противоречия зашли так далеко, что в Польше даже пытались возражать против возможного назначения послом США Марка Бжезинского, сына Збигнева Бжезинского, одного из самых видных американских деятелей в годы "холодной войны". Марк Бжезинский был послом США в Швеции, свободно владеет польским языком и считается тесно связанным с бывшим президентом США Бараком Обамой. То есть, это полностью креатура Демпартии.

"Понятно, что такой посол не станет спускать партии Качиньского все наезды на свободу СМИ, демократию и права польского ЛГБТ-сообщества. И правительство в Варшаве высказало возражения против такой кандидатуры: мол, Бжезинский имеет польское гражданство через своего отца, что лишает его права быть послом (на самом деле польского гражданства у него нет, что дает ему право быть послом в Польше). Такая позиция Варшавы вызвала раздражение в Белом доме. Союзник явно распоясался", - пишет в своем блоге международник Иван Немов.

Не обошлось, как и в Украине, без поисков "руки Кремля". Ранее бывший польский премьер Дональд Туск прямо обвинил правящую в Польше партию Качиньского в работе на Москву (хотя националиста Качиньского менее всего можно заподозрить в пророссийскости).

"Все, я подчеркиваю, все действия "Права и справедливости" четко вписываются в стратегию России по разрушению ЕС и геополитической изоляции Польши. Осознанно они это делают или нет – вопрос второстепенный", – заявил Туск.

В ответ на "антизападные" действия Варшавы эксперты прогнозируют усиление давления на Польшу со стороны администрации Байдена.

"Роль Польши как ключевого партнера США внутри Европейского союза уменьшится. Польша при Трампе заняла место чуть ли не Британии, представляя в ЕС интересы США, превращаясь в региональный центр силы вместе с европейскими странами. Байдену такая Польша не нужна, Байден будет находить понимание с Брюсселем, Берлином или Парижем, а Польшу могут ожидать очень сложные времена. И, возможно, Качиньский именно в период Байдена может потерять власть в результате выборов или даже протестных акций. Но это будет не сразу. Думаю, что временной лаг от прихода Байдена к обращению внимания на польскую проблему внутри ЕС будет исчисляться годами", – сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.