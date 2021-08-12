На фоне массовых пожаров, потопов и засух по всей планете ООН выпустила климатический доклад, похожий на сценарий конца света.

Выводы исследования на более тысячу страниц катастрофические - планета нагревается быстрее, климат меняется с бешеной скоростью, как никогда за сотни тысяч лет, часть изменений уже необратима, а виноват в этом человек. Вердикт жесткий: у человечества осталось лет десять, чтобы попытаться исправиться - в том числе отказавшись от нефти и угля.

"Это красный код для человечества. Тревожные звонки оглушительны, а доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов душат нашу планету и подвергают миллиарды людей непосредственному риску", - заявил глава ООН Антониу Гутерриш.

Но есть и другое мнение - что апокалиптические прогнозы могут быть преувеличены теми, кто может получить выгоду от миллиардных трат на "борьбу с изменениями климата".

"Страна" разбиралась, о чем доклад ООН и что за ним может стоять.

Что в докладе

Эксперты ООН считают, что средняя температура Земли продолжит расти, и даже самые решительные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения целей Парижского соглашения по климату - не допустить роста среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С.

В докладе - пять температурных сценариев, и все они предсказывают, что отметка 1,5°C будет пройдена к 2040 году. Удержать потепление в пределах 1,5°С практически невозможно, полагает группа. Шансы на это оцениваются в 50% даже при условии, что в атмосферу с 2020 года и до конца века будет выброшено не более 500 млрд тонн CO₂ - это предполагает сокращение выбросов в среднем в шесть раз.

При нынешних темпах порог будет превышен уже через 10 лет. Без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на 2°С к концу столетия.

Анализ группы Climate Action Tracker показывает, что при текущей экологической политике властей разных стран будут реализоваться катастрофические сценарии, которые предусматривают потепление от почти 3°C до 6°C к 2100 году.

Все эти изменения эксперты впервые однозначно связали с воздействием человека.

"Совершенно очевидно, что влияние человека нагрело атмосферу, океан и сушу", - пишут авторы доклада.

Вклад в этот процесс природных факторов, таких как солнце и вулканы, оценивается как близкий к нулю.

В докладе перечислены несколько вероятных явлений, которые могут быть вызваны изменениями климата. Среди них - экстремально высокие температуры в некоторых регионах мира, потеря арктических льдов и вымирание лесов. Даже по самому оптимистичному прогнозу, в ближайшие 30 лет, в один из летних периодов, лед с поверхности Северного Ледовитого океана исчезнет полностью.

Проявления этого процесса, по их словам, видны уже сейчас: это наводнения в Северном полушарии, засуха на юге Европы и Китая, лесные пожары в Сибири, Греции, на западе США и Канады.

Прошедшее десятилетие уже стало самым жарким за 125 тысяч лет, и дальше будет хуже. Сильные волны жары, которые раньше случались раз в 50 лет, теперь происходят примерно раз в десятилетие.

Из-за того что в теплой атмосфере больше энергии, усиливаются тропические циклоны. В большинстве районов Земли в течение года выпадает больше осадков, чем раньше, но это не исключает резких колебаний: сильные засухи случаются в 1,7 раза чаще, сезоны лесных пожаров стали длиннее и интенсивнее.

Отдельно ученые предупреждают о вероятности разовых необратимых событий, например превращении лесов Амазонии в саванну и таянии материковых льдов.

Уровень моря, по прогнозу экспертов ООН, будет повышаться на протяжении сотен или тысяч лет, даже если глобальное потепление будет остановлено. Даже если его удастся остановить на уровне 1,5°C, уровень моря все равно поднимется как минимум на 2–3 метра. Из-за этого участятся наводнения. При стремительном потеплении уровень моря может подняться на 15 метров к 2300 году.

"Инструмент политики"

Часть мировых СМИ называют доклад климатической группы ООН "эпохальным" и "историческим". Из него делается вывод, что нужно максимально и как можно быстрее ограничить потребление угля, а также нефти и нефтепродуктов, которых считают главными "виновниками" глобального потепления.

На Западе поддержали выводы исследования. Важность ближайшего десятилетия в борьбе с изменением климата отметил, например, британский премьер Борис Джонсон. По его словам, чтобы ограничить глобальное потепление, нужно "оставить уголь в истории и перейти на чистые источники энергии, защищать природу и обеспечить климатическое финансирование стран, находящихся на переднем фланге".

При этом в экспертной среде есть также иное мнение - климат действительно меняется, но последствия этих изменений не настолько драматичны, как представляют в исследованиях международных организациях (на которые, кстати, выделяются немалые транши).

"По некоторым климатическим сценариям, все мы просто сгорим или же наступит очередной ледниковый период. Цель – вытягивание денег. Климатическая повестка стала мощным инструментом мировой политики влияния на другие страны. Запад вводит углеродный налог, предлагает оборудование, необходимость которого спорна", - полагает климатолог Евгений Тишковец.

Одними из тех, кому может быть выгоден быстрый отказ от нефти и угля, называют атомщиков и производителей электромобилей (их покупателям многие страны уже вводят льготы).

"Есть опасение, что в качестве окончательного решения вопроса угля и мазута предстанет "мирный атом". И сделает это резко и безальтернативно, поскольку на все остальное потребуются технологии, инвестиции, ценности людей и время, которых пока нет и дальше не будет. Похоже, ВОЗ недостаточно справляется с нагнетанием паники в обществе из-за коронавируса, поэтому передала эту эстафету ООН. Меры, как ясно из этого же доклада, совершенно точно не решат никаких климатических проблем, но гешефт до начала апокалипсиса можно успеть сделать знатный", - сказал нам источник в одной из международных организаций, связанных с исследованиями климата.

Отметим, что еще одним выгодополучателем от отказа от угля являются производители газа. Сейчас на него установились рекордные цены. Во-многом это связано с тем, что Европа намерена массово заменить в своем энергобалансе уголь газом, как более экологически чистым топливом.

Закрытие шахт в Украине и рост тарифов

Тем временем, как писала "Страна", этой весной мировая экономика сделала большой разворот в сторону зеленых технологий.

На международном климатическом саммите, в котором участвовали первые лица 40 стран мира под эгидой администрации США, дали понять, что Вашингтон окончательно возвращается в "зеленый клуб" борцов за снижение выбросов и переход на низкоуглеродную экономику. Экс-президент США Дональд Трамп придерживался совсем другой риторики. За ним стояло мощное угольное лобби, которому зеленые технологии несут немалые убытки.

При Трампе США даже вышли из Парижского соглашения, куда, впрочем, страна тут же вернулась после прихода к власти Байдена. Сразу после его победы на выборах эксперты прогнозировали кардинальный разворот США в вопросе экологии. Так и произошло.

Для Европы, которая еще в 2019 году утвердила перечень зеленых инициатив, возвращение Байдена "в семью" очень важное, так как позволяет заручиться поддержкой США и, что немаловажно, привлекать Америку к зеленым проектам в качестве донора.

Основной смысл "зеленой стратегии" ЕС - минимизация потребления угля и нефтепродуктов, переход от двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, развитие зеленой энергетики (ветряная и солнечная генерации). Причем не только в Евросоюзе, а по всему миру. Все товары, которые импортируются в Европу будут анализироваться на так называемый "карбоновый след" - производились ли они, к примеру, с помощью электроэнергии получаемой за счет сжигания угля. И если да, то они будут облагаться отдельным налогом.

То есть, Европа побуждает и остальные страны двигаться в том же "зеленом" направлении.

И, соответственно, Украины это также касается. Киев уже подписался на участие в зеленых инициативах Евросоюза. Уже подготовлен проект второго Национального определенного взноса Украины в Парижское соглашение, в котором прописано - как наша страна будет "озеленять" экономику. И, судя по всему, в улучшение экологии придется вложиться всем - от бизнеса до рядовых граждан.

В частности, там прописана стратегия на закрытие угольных шахт и увеличение доли "зеленой энергетики". Последняя, как известно, очень дорогая. Ее себестоимость и тарифы в разы выше, чем у атомной генерации и значительно выше, чем при производстве электроэнергии из угля.

То есть, украинцев, если страна пойдет по "зеленому пути" предписанному Евросоюзом, ждет очень значительный рост тарифов.