Появились подробности трагедии, которая произошла в России, на Камчатке. На борту упавшего в озеро вертолета Ми-8 находились 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа. Восьмеро из них удалось спасти, остальные находятся на дне водоема. Также появился полный список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту потерпевшего крушения Ми-8.

Об этом говорится в сообщениях Telegra-канала "Life shot" утром в четверг, 12 августа.

Кто был на борту оказавшегося на дне озера вертолета и кого удалось спасти:

Члены экипажа:

Сорокин Николай - командир воздушного судна,

Медведев Яков - штурман, спасён,

Мадиев Марат - механик, спасён

Пассажиры:

Пономарева Анастасия - спасена,

Стрелкин Виктор - спасен,

Маляков Михаил - спасен,

Кованцев Георгий - спасен,

Корженевский Николай - спасен,

Антипина Елена - спасена,

Кулаков Евгений,

Кремнева Ольга,

Маляков Даниил,

Мозолева Ирина,

Скварников Кирилл,

Чернова Эльвира,

Харитонова Елена,



Также, по информации паблика, ранее, примерно шесть лет назад вертолёт "Витязь-аэро", которым управлял командир Николай Сорокин потерпел крушение в районе верховья реки Уксичан. Все, кто был на борту, пострадали. О жертвах не сообщается.

Как рассказали в паблике, вертолет находится на глубине 137 метров.

Также появилось фото вещей пассажиров и экипажа, которые удалось достать с поверхности воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Камчатке пропал с радаров самолет Ан-26. А позже в РФ нашли обломки авиалайнера. На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Также "Страна" сообщала, как после этой трагедии в России второй раз за месяц пропал с радаров самолет. На его борту находились 17 человек, из них четверо детей.

Кроме того, как мы ранее рассказывали, в Кемеровской области России потерпел крушение самолет. Из жизни ушли четыре человека, остальные были травмированы. Причиной крушения стало то, что авиалайнер не успел набрать нужную высоту, задев крылом землю, а после этого перевернулся и врезалось кабиной в землю.

Также мы рассказывали, что в Калифорнии на дне озера нашли авиасудно, которое потерпело крушение в 1965 году.